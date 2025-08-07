Коханий-воїн Лесі Нікітюк замилував фото з маленьким сином

Дмитро Бабчук показав фото із сином

"Жинкин син. Маленький Посейдон", - з гумором зазначив він у публікації.

На фото військовий позує зі спини, а в руках тримає крихітного сина.

Коханий Нікітюк показав сина (фото: instagram.com/special_my_profession)

Як відреагувала Леся Нікітюк

Телеведуча зі свого боку перепостила цю публікацію в Stories.

"Найкращий фазер (батько - ред.)", - зазначила Леся.

Леся Нікітюк відреагувала на фото Бабчука (скриншот)

Також вона залишила коментар під постом.

"І чулувіків син", - зазначила вона у своїй неповторній манері.

Як відреагували в мережі

Фоловери Дмитра Бабчука одразу ж взялися коментувати миле фото, проте не всі зрозуміли гумор військовослужбовця.

"А чому не ваш спільний син?" - запитав один із підписників.

"Цей жарт не для вас", - відповіла Леся Нікітюк.

Як відреагували підписники Дмитра (скриншот)

Інші ж просто пораділи за пару і засипали Бабчука компліментами:

"Кайф"

"Як мило і зворушливо"

"Опа, хто тут батя"

"Сила і ніжність"

"Ось цей скарб, про який ти розповідав"

"Це прекрасно"

"Дуже красиво".

Що відомо про стосунки Лесі Нікітюк і Дмитра Бабчука

Леся Нікітюк розповіла про стосунки з військовим восени 2024 року.

Уже в січні 2025-го він зробив їй пропозицію руки та серця. Утім, кохані досі не розсекретили, одружилися вони чи ні.

Приблизно в той самий час у мережі почали з'являтися чутки про вагітність Нікітюк, які вона ніяк не коментувала.

15 червня 2025 року в пари народився син. За чутками, молоді батьки назвали його Орестом.

Нікітюк уже повернулася у свою форму після пологів і навіть встигла вийти на роботу.

Леся Нікітюк із сином (фото: instagram.com/lesia_nikituk)