Коханий-воїн Лесі Нікітюк замилував фото з маленьким сином

Коханий Лесі Нікітюк, 29-річний військовий Дмитро Бабчук, показав у мережі зворушливе фото зі своїм сином, якому скоро виповниться два місяці.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram Бабчука.
"Жинкин син. Маленький Посейдон", - з гумором зазначив він у публікації.
На фото військовий позує зі спини, а в руках тримає крихітного сина.
Телеведуча зі свого боку перепостила цю публікацію в Stories.
"Найкращий фазер (батько - ред.)", - зазначила Леся.
Також вона залишила коментар під постом.
"І чулувіків син", - зазначила вона у своїй неповторній манері.
Фоловери Дмитра Бабчука одразу ж взялися коментувати миле фото, проте не всі зрозуміли гумор військовослужбовця.
"А чому не ваш спільний син?" - запитав один із підписників.
"Цей жарт не для вас", - відповіла Леся Нікітюк.
Інші ж просто пораділи за пару і засипали Бабчука компліментами:
Леся Нікітюк розповіла про стосунки з військовим восени 2024 року.
Уже в січні 2025-го він зробив їй пропозицію руки та серця. Утім, кохані досі не розсекретили, одружилися вони чи ні.
Приблизно в той самий час у мережі почали з'являтися чутки про вагітність Нікітюк, які вона ніяк не коментувала.
15 червня 2025 року в пари народився син. За чутками, молоді батьки назвали його Орестом.
Нікітюк уже повернулася у свою форму після пологів і навіть встигла вийти на роботу.
