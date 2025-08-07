Возлюбленный-воин Леси Никитюк умилил фото с маленьким сыном

Возлюбленный Леси Никитюк, 29-летний военный Дмитрий Бабчук, показал в сети трогательное фото со своим сыном, которому скоро исполнится два месяца.
"Сын жены. Маленький Посейдон", - с юмором отметил он в публикации.
На фото военный позирует со спины, а в руках держит крошечного сына.
Телеведущая в свою очередь перепостила эту публикацию в Stories.
"Лучший фазер (отец - ред.)", - отметила Леся.
Также она оставила комментарий под постом.
"И сын мужа", - отметила она.
Фолловеры Дмитрия Бабчука тут же принялись комментировать милое фото, однако не все поняли юмор военнослужащего.
"А почему не ваш общий сын?" - спросил один из подписчиков.
"Эта шутка не для вас", - ответила Леся Никитюк.
Другие же просто порадовались за пару и засыпали Бабчука комплиментами:
Леся Никитюк рассказала про отношения с военным осенью 2024 года.
Уже в январе 2025-го он сделал ей предложение руки и сердца. Впрочем, возлюбленные до сих пор не рассекретили, поженились они или нет.
Примерно в то же время в сети начали появляться слухи о беременности Никитюк, которые она никак не комментировала.
15 июня 2025 года у пары родился сын. По слухам, молодые родители назвали его Орестом.
Никитюк уже вернулась в свою форму после родов и даже успела выйти на работу.
