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Стало відомо, де "переховується" дружина CEO Astronomer, якого заскочили за зрадою на концерті

Вівторок 22 липня 2025 10:55
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Стало відомо, де "переховується" дружина CEO Astronomer, якого заскочили за зрадою на концерті Де зараз дружина CEO Astronomer (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Після скандального відео з концерту Coldplay, де CEO Astronomer Енді Байрона заскочили за поцілунками з колегою, його дружина Меган Байрон переховується у розкішному родинному маєтку в штаті Мен вартістю 2,4 мільйона доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Де зараз дружина Енді Байрона

Як повідомляє видання, жінка веде кризові перемовини щодо шлюбу, уникаючи публічності.

На підтримку 50-річної Меган прибула родина - зокрема її старша сестра Маура. Це сталося після того, як відео з обіймами її чоловіка з головною HR-менеджеркою компанії Крістін Кебот на концерті Coldplay у Бостоні стало вірусним.

Подружжя потрапило на "камеру поцілунку" й марно намагалося сховатися від великого екрана.

"У них або роман... або вони дуже сором'язливі", - іронічно прокоментував фронтмен гурту Кріс Мартін.

Меган втекла з їхнього основного будинку в Массачусетсі, вартістю 1,4 мільйона доларів, і оселилася в родинному маєтку в Кеннебанку.

Публічно вона ніяк не коментувала ситуацію, але прибрала прізвище чоловіка з соцмереж і повернулася до дівочого - Керріган.

З Facebook також зникли родинні фото з чоловіком і синами.

На тлі скандалу зради, суспільна реакція розділилася: деякі сусіди підтримують родину, інші - обурені поведінкою Байрона.

Один з місцевих жителів назвав його вчинок "огидним" і закликав ЗМІ залишити сім’ю в спокої.

Чи навідувався Байрон до дружини після скандалу - невідомо. Водночас компанія Astronomer офіційно оголосила про його відставку.

"Наші лідери мають бути прикладом. Цей стандарт не було дотримано. Енді Байрон подав у відставку, і правління її прийняло", - йшлося у заяві.

Замість Байрона тимчасово компанією керує співзасновник Піт ДеДжой. Хоча репутаційний удар виявився болючим, у компанії запевнили, що продовжують розвивати свій продукт та підтримувати клієнтів.

Ще кілька днів до скандалу Байрон з’явився на Нью-Йоркській фондовій біржі, де святкував залучення $93 мільйонів інвестицій у рамках раунду серії D.

Тоді він називав це "величезною можливістю" і говорив про "захопливі перспективи".

52-річна Крістін Кебот, з якою його заскочили на концерті, приєдналася до Astronomer восени 2024 року.

Стало відомо, де &quot;переховується&quot; дружина CEO Astronomer, якого заскочили за зрадою на концертіГлава Astronomer і HR-директор засвітилися на kiss cam (фото: pagesix.com)

У пресрелізі Байрон називав її ідеальною кандидаткою з винятковими лідерськими якостями.

Виявилося, що вона також заміжня - за гендиректором Privateer Rum Ендрю Кеботом.

Крістін мала досвід роботи в кількох компаніях і входила до дорадчої ради Privateer Rum.

Її шлюб з Кеботом триває, принаймні офіційно. Подружжя нещодавно придбало будинок у Нью-Гемпширі за 2,2 млн доларів, а раніше продали іншу нерухомість за понад 1 млн доларів.

Стало відомо, де &quot;переховується&quot; дружина CEO Astronomer, якого заскочили за зрадою на концертіКрістін Кебот (фото: linkedin.com/ Kristin Cabot)

Крістін, Енді Байрон і Ендрю Кебот наразі не коментують ситуацію. Усі троє, за повідомленнями, були відправлені у відпустку ще до офіційної відставки Байрона.

З чого все починалося

Скандальний випадок трапився під час концерту британського гурту Coldplay цього тижня на стадіоні Gillette Stadium у Бостоні.

Під час виступу музиканти використали традиційну "камеру поцілунків" (kiss cam), і її камера випадково зупинилась на парі, якими виявилися Байрон та його колега - директорка HR компанії Astronomer Крістін Кебот.

На великому екрані було видно, як CEO обіймає підлеглу, поклавши руки їй на талію.

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