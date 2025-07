Стало відомо, де "переховується" дружина CEO Astronomer, якого заскочили за зрадою на концерті

Як повідомляє видання, жінка веде кризові перемовини щодо шлюбу, уникаючи публічності.

На підтримку 50-річної Меган прибула родина - зокрема її старша сестра Маура. Це сталося після того, як відео з обіймами її чоловіка з головною HR-менеджеркою компанії Крістін Кебот на концерті Coldplay у Бостоні стало вірусним.

Подружжя потрапило на "камеру поцілунку" й марно намагалося сховатися від великого екрана.

"У них або роман... або вони дуже сором'язливі", - іронічно прокоментував фронтмен гурту Кріс Мартін.

Меган втекла з їхнього основного будинку в Массачусетсі, вартістю 1,4 мільйона доларів, і оселилася в родинному маєтку в Кеннебанку.

