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Крупін, Кондратенко та "Курган і Агрегат" виступлять на одній сцені: де і коли

Міша Крупін та інші зірки візьмуть участь у благодійному концерті (фото: facebook.com/misa.krupin.2025)
Автор: Поліна Іваненко

Вже 11 липня українські зірки, серед яких Міша Крупін, Маша Кондратенко та гурт "Курган і Агрегат", дадуть благодійний концерт. На гостей чекають не лише яскраві виступи, а й можливість придбати унікальні лоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис з Telegram-каналу 413 батальйону СБС "Рейд".

Коли і де відбудеться концерт

"Музика яка гучніша і сильніша за шахеди! Запрошуємо на благодійний концерт організований для підтримки 413 батальйону СБС "Рейд". Збираємо на засоби перехоплення ворожих дронів, щоб ночі над нашими містами були тихими", - йдеться в описі заходу.

На концерті виступатимуть:

  • Маша Кондратенко
  • Мирослав Кувалдін
  • Міша Крупін
  • Курган & Agregat.

Ведучим заходу стане Женя Янович. 

Кодратенко, Крупін та інші зірки дадуть благодійний концерт 

На гостей чекатимуть:

  • Унікальні благодійні лоти - верифіковані трофеї та ексклюзивні "підгони" з передової
  • Мерч, який носиться з гордістю
  • Живе спілкування з бійцями
  • Танці і трохи натхнення.

 

Концерт відбудеться 11 липня. Локація: "Характер парк", Крюківщина. Захід почнеться о 17:00. Придбати квитки можна за посиланням.

"За отриманий дохід буде знищений шахід!" - наголосили організатори.

 

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