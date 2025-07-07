Крупін, Кондратенко та "Курган і Агрегат" виступлять на одній сцені: де і коли

Коли і де відбудеться концерт

"Музика яка гучніша і сильніша за шахеди! Запрошуємо на благодійний концерт організований для підтримки 413 батальйону СБС "Рейд". Збираємо на засоби перехоплення ворожих дронів, щоб ночі над нашими містами були тихими", - йдеться в описі заходу.

На концерті виступатимуть:

Маша Кондратенко

Мирослав Кувалдін

Міша Крупін

Курган & Agregat.

Ведучим заходу стане Женя Янович.

Кодратенко, Крупін та інші зірки дадуть благодійний концерт

На гостей чекатимуть:

Унікальні благодійні лоти - верифіковані трофеї та ексклюзивні "підгони" з передової

Мерч, який носиться з гордістю

Живе спілкування з бійцями

Танці і трохи натхнення.

Концерт відбудеться 11 липня. Локація: "Характер парк", Крюківщина. Захід почнеться о 17:00. Придбати квитки можна за посиланням.

"За отриманий дохід буде знищений шахід!" - наголосили організатори.