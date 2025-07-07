Крупин, Кондратенко и "Курган і Агрегат" выступят на одной сцене: где и когда

Когда и где состоится концерт

"Музыка которая громче и сильнее шахедов! Приглашаем на благотворительный концерт организован для поддержки 413 батальона СБС "Рейд". Собираем на средства перехвата вражеских дронов, чтобы ночи над нашими городами были тихими", - говорится в описании мероприятия.

На концерте будут выступать:

Маша Кондратенко

Мирослав Кувалдин

Миша Крупин

Курган & Agregat.

Ведущим мероприятия станет Женя Янович.

Кодратенко, Крупин и другие звезды дадут благотворительный концерт

Гостей будут ждать:

Уникальные благотворительные лоты - верифицированные трофеи и эксклюзивные "подгоны" с передовой

Мерч, который носится с гордостью

Живое общение с бойцами

Танцы и немного вдохновения.

Концерт состоится 11 июля. Локация: "Характер парк", Крюковщина. Мероприятие начнется в 17:00. Купить билеты можно по ссылке.

"За отриманий дохід буде знищений шахід!" - отметили организаторы.