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Крупин, Кондратенко и "Курган і Агрегат" выступят на одной сцене: где и когда

Миша Крупин и другие звезды примут участие в благотворительном концерте (фото: facebook.com/misa.krupin.2025)
Автор: Полина Иваненко

Уже 11 июля украинские звезды, среди которых Миша Крупин, Маша Кондратенко и группа "Курган і Агрегат", дадут благотворительный концерт. Гостей ждут не только яркие выступления, но и возможность приобрести уникальные лоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение из Telegram-канала 413 батальона СБС "Рейд".

Когда и где состоится концерт

"Музыка которая громче и сильнее шахедов! Приглашаем на благотворительный концерт организован для поддержки 413 батальона СБС "Рейд". Собираем на средства перехвата вражеских дронов, чтобы ночи над нашими городами были тихими", - говорится в описании мероприятия.

На концерте будут выступать:

  • Маша Кондратенко
  • Мирослав Кувалдин
  • Миша Крупин
  • Курган & Agregat.

Ведущим мероприятия станет Женя Янович.

Кодратенко, Крупин и другие звезды дадут благотворительный концерт

Гостей будут ждать:

  • Уникальные благотворительные лоты - верифицированные трофеи и эксклюзивные "подгоны" с передовой
  • Мерч, который носится с гордостью
  • Живое общение с бойцами
  • Танцы и немного вдохновения.

 

Концерт состоится 11 июля. Локация: "Характер парк", Крюковщина. Мероприятие начнется в 17:00. Купить билеты можно по ссылке.

"За отриманий дохід буде знищений шахід!" - отметили организаторы.

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