Ксенія Мішина про Темляка і природу аб'юзу: "Я знала всі ці історії"

Що сказала Мішина про Костянтина Темляка

Як з'ясувалося, акторка знала про темну сторону колеги по цеху. Вона висловила співчуття його дружині Анастасії Нестеренко, яка теж нещодавно прокоментувала викриття свого чоловіка.

"Я не знаю, що зараз відчуває його дружина, бо коли вона виходила за нього заміж, я вже знала всі ці історії та розуміла, що вона може пережити", - написала вона в сториз.

Мішина, яка сама свого часу пережила токсичні стосунки, висловилася про природу аб'юзерів.

"Насильство і тиранія - це дві сторони одного досвіду: повного панування над іншою людиною, позбавлення її автономії, перетворення на "річ", - зазначила вона.

За її словами, через контроль та агресію аб'юзери намагаються утвердити власну значущість і зняти тривогу через власну вразливість.

"Володіння абсолютним контролем над іншими дає відчуття "безсмертя", ніби ця людина стає вищим за звичайних людей, вищим за смерть, адже він вирішує долі інших", - пояснила вона.

Мішина про викриття Темляка (скриншот)

Скандал з Костянтином Темляком: у чому звинуватили актора

Колишня дівчина, фотографиня Анастасія Соловйова ввечері 8 серпня опублікувала допис, у якому розкрила подробиці пережитих токсичних стосунків. Тривалий час вона мовчала через депресію та страх перед "авторитетністю" Костянтина.

Зрештою вона наважилася розповісти свою історію. Дівчина розповіла про фізичне та психологічне насилля, показала повідомлення та відео, у якому Костянтина поводиться агресивно.

Вона також заявила, що під час їхніх стосунків він зловживав алкоголем і наркотиками. Вона була не єдиною, хто зазнав аб'юзу. Були й інші дівчата.

Сам Темляк визнав свою провину та запевнив, що змінився. Проте його слова багатьом здалися маніпулятивними. До всього у мережі з'явилися скриншоти його листування з 15-річною дівчинкою у 2023 році, яку він схиляв до інтиму.

Нагадаємо, історія отримала розголос в день виходу кліпу Yarmak та Jerry Heil на пісню "З якого ти поверху неба", у якому Темляк знявся зі своєю дружиною. В коментарі РБК-Україна зіркова PR-менеджерка висловилася про рішення артистів видалити відеороботу.