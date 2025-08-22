"Куди ділися кошти": Розовий закликав екс-дружину відзвітувати за донати на його лікування

Так, ветеран подякував усім, хто долучився до збору, і підкреслив, що саме завдяки цій допомозі він мав змогу проходити реабілітацію.

"Я щиро вдячний усім, хто підтримав мене, жертвуючи кошти на реабілітацію та лікування. Кожен внесок став проявом довіри та небайдужості. Саме тому, я вважаю за необхідне забезпечити максимальну прозорість у цьому питанні", - написав він.

За словами Розового, спочатку він вважав, що загальна сума збору становила близько 5 мільйонів гривень.

Проте вже після виходу інтерв’ю з Раміною з'ясував, що було зібрано понад 7 мільйонів.

Віктор Розовий звернувся до екс-дружини (скріншот)

"Зокрема я знаю, що у перший день було зібрано близько 2 мільйонів гривень, з яких 1,5 мільйона були передані хлопцям, які врятували мене, а вже через місяць загальна сума збору становила 5 мільйонів гривень, а в кінцевому результаті банка була розбита на сумі 7 179 148 грн. (що зібрана саме така сума я дізнався вже після виходу мого інтервʼю, до цього часу був щиро переконаний, що зібрано було близько 5 мільйонів гривень)", - запевнив Віктор.

Віктор Розовий звернувся до екс-дружини (скріншот)

Куди зникли інші мільйони?

Розовий заявив, що з усієї суми на його рахунок було перераховано лише близько 2 мільйонів 670 тисяч гривень. Інформації про долю решти коштів він не має.

"Доля решти коштів мені невідома, оскільки доступ до рахунку мала лише моя колишня дружина. Я розумію, що частина коштів дійсно була витрачена на мої потреби (крісло для пересування, масажі, реабілітації, тощо), але, поруч з цим, я переконаний, що ця цифра не вимірюється мільйонами гривень, та й думаю навіть не сотнями тисяч", - сказав військовий.

Гуморист закликав колишню дружину оприлюднити детальну виписку з рахунку та пояснити витрати.

Він також наголосив, що сам готовий до фінансового моніторингу.

"Тому в мене є проста та природна вимога до моєї колишньої дружини - надати повну виписку з цього рахунку та звіт витрат. Усі витрати з рахунку, який був призначений для мого лікування та реабілітації мають стати публічними. Люди жертвували свої гроші з вірою, що вони підуть саме на мою реабілітацію, на мої потреби. Йдеться про повагу до цих людей, не більше і не менше", - говорить зірка "Ліги сміху".

"Також, я повністю відкритий до будь-яких фінансових моніторингів витрат, звітів, тощо, та готовий зі свого боку забезпечити максимальну прозорість цього процесу. Власне до цього я хочу закликати і свою колишню дружину, Ольгу", - підсумував він.

Віктор Розовий звернувся до екс-дружини (скріншот)

Після публікації допису Розовий звернувся до екс-дружини вже у stories.

"Якщо не буде виписок від моєї колишньої дружини - то можна рахувати, що з ваших донатів було вкрадено 107 тисяч доларів! Але я все ж сподіваюсь, що виписки зійдуться!", - написав Віктор.

Віктор Розовий звернувся до екс-дружини (скріншот)

Конфлікт Розового з колишньою

Скандал навколо благодійного збору на реабілітацію Віктора Розового спалахнув після його гучного інтерв’ю, в якому він зізнався, що частину зібраних коштів - 500 тисяч гривень - використав не за призначенням, а передав в якості моральної компенсації своїй колишній дружині Ользі Мерзлікіній.

Ці гроші, за словами ветерана, були взяті з монобанки, яку відкрили спеціально для збору коштів на його лікування.

У відповідь Ольга зазначила, що всі витрати узгоджувалися з ним особисто. За її словами, залишок коштів станом на 6 травня 2025 року було перераховано на особистий рахунок Розового, а сам він підписав післяшлюбний договір, в якому не мав претензій щодо суми.

Вона також підкреслила, що кошти, які отримала від нього, були надіслані з його приватного рахунку, і джерело походження цих грошей - це виключно відповідальність самого Розового.

Мерзлікіна публічно заявила, що не бачила інтерв’ю до виходу, й вважає, що не варто було вирізати з нього скандальні фрагменти.