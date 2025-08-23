Кум Насті Каменських чесно зізнався, чи був у них роман

Що сказав Геннадій Вітер про стосунки з Каменських

Колись давно ходили чутки, нібито продюсер крутив роман з юною артисткою. Проте він запевняє, що це неправда.

Такі плітки поширили після того, як вони стали хрещеними батьками для сина викладачки музики й вокалу Альони Савінової.

"Романи, які нам колись приписували, можу прокоментувати так: "Покажіть мені чоловіка, який не хотів колись замутити з Настею Каменських" - заявив він.

Водночас артист зізнався, що подібні чутки його щиро здивували, оскільки базувалися на спільних фото.

"Ми куми, звісно, у нас є багато спільних кадрів", - підкреслив він.

Він також зізнався, чи підтримує зв'язок з Каменських. Як з'ясувалося, востаннє вони бачилися ще торік.

Вітер про стосунки з Каменських (фото: instagram.com/genaviter_official)

Що Геннадій Вітер думає про Потапа

Як з'ясувалося, однією з причин рідкісного спілкування хрещених батьків зокрема став чоловік співачки.

Річ у тім, що Геннадій не у захваті від поведінки репера, який втік за кордон під час повномасштабної війни й там продовжує співати російською, а також працювати з росіянами.

"Все, що пов'язане з Потапом, я сприймаю дуже агресивно", - заявив він.

Хто такий Геннадій Вітер

Український співак, телеведучий та телепродюсер, який народився 29 травня 1973 року в Миколаєві.

У 24 роки перебрався до Києва, де працював журналістом проєкту "Шоуманія" та ведучим програми "Аналіз крові".

Згодом створив власний продакшн з виробництва телепрограм. З 2017 року продюсує премію "Музична платформа України".

У доробку Геннадія також чимало музичних творів. Серед таких - "Вода", "Тестостеронить", "Серденько" та інші.