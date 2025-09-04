Леді Гага підкорила появою у 2 сезоні "Венздей": кого зіграла та про що її пісня The Dead Dance

Кого зіграла Леді Гага у другому сезоні "Венздей"

Артистка втілила загадкову викладачку Невермора Розалін Ротвуд, яка з'являється у шостій серії. Колись саме їй належав котедж, у якому живуть Мортіша та Ґомес Адамс.

За сюжетом, бабуся Венздей допомагає їй відновити свої здібності. Для цього дівчина вирушає на могилу професорки й виконує ритуал, внаслідок якого бачить її привид.

Гага постає в ніжному та водночас зловісному образі - в білому вбранні та зі світлим волоссям.

Кого зіграла Леді Гага у серіалі (скриншоти)

Коли ритуал порушується, на Венздей та її подругу Енід чекає неочікуване "покарання" - обмін тілами.

Щоб усе повернути, їм доводиться пройти непросте випробування на тлі вже наявних небезпек.

Що означає пісня Леді Гаги для серіалу "Венздей"

Разом із появою на екрані співачка презентувала саундтрек The Dead Dance, кліп до якого зняв режисер серіалу Тім Бертон.

У тексті йдеться про переродження через біль, відродження і силу. Композиція є метафорою до боротьби й пошуку власної ідентичності на тлі різноманітних життєвих випробувань.

Вона перегукується з історією головної героїні - її прагненням бути собою й водночас долати темряву навколо.



Нагадаємо, другий сезон "Венздей" стартував на Netflix 6 серпня 2025 року. Тоді презентували перші чотири серії. А 3 вересня 2025 року вийшло продовження сезону.

Серіал затвердили на третій сезон. Хоча точна дата виходу та сюжетні подробиці поки невідомі, прем'єра очікується у 2026 році.