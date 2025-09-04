Леди Гага покорила появлением во 2 сезоне "Уэнсдей": кого сыграла и о чем ее песня The Dead Dance

Вторая часть нового сезона "Уэнсдей" уже вышла. Наконец зрители смогли насладиться продолжением истории и долгожданным появлением певицы Леди Гаги в мистической роли.
РБК-Украина рассказывает, кого сыграла Леди Гага и что означает ее песня The Dead Dance для сериала.
Артистка воплотила загадочную преподавательницу Невермора Розалин Ротвуд, которая появляется в шестой серии. Когда-то именно ей принадлежал коттедж, в котором живут Мортиша и Гомес Адамс.
По сюжету, бабушка Уэнсдей помогает ей восстановить свои способности. Для этого девушка отправляется на могилу профессора и выполняет ритуал, в результате которого видит ее призрак.
Гага предстает в нежном и одновременно зловещем образе - в белом наряде и со светлыми волосами.
Когда ритуал нарушается, Уэнсдей и ее подругу Энид ждет неожиданное "наказание" - обмен телами.
Чтобы все вернуть, им приходится пройти непростое испытание на фоне уже имеющихся опасностей.
Вместе с появлением на экране певица презентовала саундтрек The Dead Dance, клип к которому снял режиссер сериала Тим Бертон.
В тексте говорится о перерождении через боль, возрождении и силу. Композиция является метафорой к борьбе и поиску собственной идентичности на фоне различных жизненных испытаний.
Она перекликается с историей главной героини - ее стремлением быть собой и одновременно преодолевать тьму вокруг.
Напомним, второй сезон "Уэнсдей" стартовал на Netflix 6 августа 2025 года. Тогда презентовали первые четыре серии. А 3 сентября 2025 года вышло продолжение сезона.
Сериал уже утвержден на третий сезон. Хотя точная дата выхода и сюжетные подробности пока неизвестны, премьера ожидается в 2026 году.
Вас также может заинтересовать:
При написании материала были использованы следующие источники: Netflix, Tudum, Variety.