"Легше не стає": дружина актора Феліпенка довела до сліз словами про коханого, який загинув на війні

Ведуча проекту "Ебаут" Катерина Мотрич висловилася про свій стан та звернулася до тих хто її підтримує. 9 днів тому її коханий, актор та військовий Юрій Феліпенко, загинув на фронті .

Як повідомляє РБК-Україна, в Stories на своїй сторінці в Instagram Катерина написала слова, які багатьох доведуть до сліз.

Дружина загиблого актора-військового звернулася до українців

Так, Мотрич розповіла, що на 9 днів з дня смерті її чоловіка вона ходила на кладовище. Це важкий період, але Катерина помітила, що потроху у неї з'являються сили.

"Сьогодні 9 днів. Були в соборі, були у Юри. Легше не стає, але трішки зʼявляються сили", - зізналася вона.

Ведуча звернулася не лише до друзів, а й до тих, хто її підтримує, до тих, хто був на прощанні з актором. Мотрич за усе це вдячна.

"І я хочу сказати "дякую" кожному та кожній, хто проводжав Юрасика в кращі світи та усім, хто пише про нього гарні слова. Дякую друзям, які ні на секунду мене не лишають. Юра вам усім вдячний, бо завдяки вам я не сходжу з розуму", - написала Катерина.

Дружина Феліпенка довела до сліз словами про коханого (скріншот)

Загибель Юрія Феліпенка

Відомий актор захищав Україну на фронті. 15 червня дружина Феліпенка повідомила, що її обранець загинув.

"Юра загинув. Юра був без перебільшень моїм світом, душею, моїм світлом, неможливо передати цю втрату, мене ніби знищили", - писала Катерина.

З актором попрощалися 19 червня. На церемонії дружина Юрія звернулася до українців з важливими словами.

Юрій Феліпенко (фото: instagram.com/y.felipenko)

"Убийте в собі все російське, забудьте назавжди цю мову та цю культуру, тому що тільки через Росію ми зараз всі змушені бути тут", - сказала вона.