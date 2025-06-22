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"Легче не становится": жена актера Фелипенко довела до слез словами о любимом, который погиб на войне

Воскресенье 22 июня 2025 17:03
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"Легче не становится": жена актера Фелипенко довела до слез словами о любимом, который погиб на войне Юрий Фелипенко (фото: instagram.com/y.felipenko)
Автор: Полина Иваненко

Ведущая проекта "Ебаут" Екатерина Мотрич высказалась о своем состоянии и обратилась к тем кто ее поддерживает. 9 дней назад ее любимый, актер и военный Юрий Фелипенко, погиб на фронте.

Как сообщает РБК-Украина, в Stories на своей странице в Instagram Екатерина написала слова, которые многих доведут до слез.

Жена погибшего актера-военного обратилась к украинцам

Так, Мотрич рассказала, что на 9 дней со дня смерти ее мужа она ходила на кладбище. Это тяжелый период, но Екатерина заметила, что понемногу у нее появляются силы.

"Сегодня 9 дней. Были в соборе, были у Юры. Легче не становится, но немного появляются силы", - призналась она.

Ведущая обратилась не только к друзьям, но и к тем, кто ее поддерживает, к тем, кто был на прощании с актером. Мотрич за все это благодарна.

"И я хочу сказать "спасибо" каждому и каждой, кто провожал Юрасика в лучшие миры и всем, кто пишет о нем хорошие слова. Спасибо друзьям, которые ни на секунду меня не оставляют. Юра вам всем благодарен, потому что благодаря вам я не схожу с ума", - написала Екатерина.

&quot;Легче не становится&quot;: жена актера Фелипенко довела до слез словами о любимом, который погиб на войнеЖена Фелипенко довела до слез словами о любимом (скриншот)

Гибель Юрия Фелипенко

Известный актер защищал Украину на фронте. 15 июня жена Фелипенко сообщила, что ее избранник погиб.

"Юра погиб. Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом, невозможно передать эту потерю, меня будто уничтожили", - писала Екатерина.

С актером попрощались 19 июня. На церемонии супруга Юрия обратилась к украинцам с важными словами.

"Жах і біль": зірки не стримали емоцій через загибель актора ФеліпенкаЮрий Фелипенко (фото: instagram.com/y.felipenko)

"Убейте в себе все русское, забудьте навсегда этот язык и эту культуру, потому что только из-за России мы сейчас все вынуждены быть здесь", - сказала она.

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