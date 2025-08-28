Леся Нікітюк з 2-місячним сином пережила нічну атаку на Київ (фото)

Телеведуча Леся Нікітюк показала в мережі, як вона ховалася з маленьким сином під час комбінованої атаки на Київ 28 серпня.
Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram.
Як відомо, РФ знову обстріляла столицю "Шахедами" і ракетами різних типів. Багато українців перечікували атаку в коридорах, підвалах і укриттях. Серед них і Леся Нікітюк.
"Страшна ніч", - лаконічно підписала вона фото.
Телеведуча, яка два місяці тому стала мамою, показала фото з укриття. Вона спустилася в нього з 2-місячним сином, який був у візочку, а також із рідними.
Раніше Нікітюк зазначала в інтерв'ю, що з появою дитини вона стала дуже уважно ставитися до повітряних тривог і завжди спускатися в укриття.
Потім вона опублікувала фото ранкового Києва в диму після численних пожеж.
"Ранок у Києві. Мої співчуття всім, хто постраждав через нічну атаку. Просто немає слів. Потрібно триматися якось. Як завжди", - написала вона в Stories.
Попри безсонну ніч, телеведуча приїхала на знімальний майданчик, де зараз знімають новий сезон шоу "Хто зверху?".
"Ми приїхали на зйомки. Все "покоцане", посипалося, вікна повилітали", - зазначила вона.
У ніч на 28 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Київ і область, застосувавши ударні дрони типу "Шахед", балістичні та крилаті ракети.
У Солом'янському районі горів приватний житловий будинок, зараз пожежу локалізовано.
Шевченківський район також сильно постраждав. Пошкоджено кілька нежитлових будівель, офіси, автомобілі.
У Голосіївському районі вже вранці внаслідок атаки сталося загоряння на кількох локаціях, понад 10 будинків із вибитими вікнами, постраждали машини.
У Деснянському районі є наслідки в нежитловій зоні. Є пошкодження в Оболонському районі.
У Дніпровському районі пошкоджено 9-поверхівку, поруч також горіли машини.
Найбільше постраждав Дарницький район - там ракети влучили в п'ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши один із під'їздів.
Наразі відомо про 15 загиблих, з них 4 - діти.
