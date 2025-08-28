Леся Никитюк с 2-месячным сыном пережила ночную атаку на Киев (фото)

Телеведущая Леся Никитюк показала в сети, как она пряталась с маленьким сыном во время комбинированной атаки на Киев 28 августа.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.
Как известно, РФ снова обстреляла столицу "Шахедами" и ракетами разных типов. Многие украинцы пережидали атаку в коридорах, подвалах и укрытиях. Среди них и Леся Никитюк.
"Страшная ночь", - лаконично подписала она фото.
Телеведущая, которая два месяца назад стала мамой, показала фото из укрытия. Она спустилась в него с 2-месячным сыном, который был в коляске, а также с родными.
Ранее Никитюк отмечала в интервью, что с появлением ребенка она стала очень внимательно относиться к воздушным тревогам и всегда спускаться в укрытие.
Затем она опубликовала фото утреннего Киева в дыму после многочисленных пожаров.
"Утро в Киеве. Мои соболезнования всем, кто пострадал из-за ночной атаки. Просто нет слов. Нужно держаться как-то. Как всегда", - написала она в Stories.
Несмотря на бессонную ночь, телеведущая приехала на съемочную площадку, где сейчас снимают новый сезон шоу "Хто зверху?".
"Мы приехали на съемки. Все "покоцанное", посыпалось, окна повылетали", - отметила она.
В ночь на 28 августа российские войска совершили массированную атаку на Киев и область, применив ударные дроны типа "Шахед", баллистические и крылатые ракеты.
В Соломенском районе горел частный жилой дом, сейчас пожар локализован.
Шевченковский район также сильно пострадал. Повреждены несколько нежилых зданий, офисы, автомобили.
В Голосеевском районе уже утром в результате атаки произошло возгорание на нескольких локациях, более 10 домов с выбитыми окнами, пострадали машины.
В Деснянском районе есть последствия в нежилой зоне. Есть повреждения в Оболонском районе.
В Днепровском районе повреждена 9-этажка, рядом также горели машины.
Больше всего пострадал Дарницкий район - там ракеты попали в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один из подъездов.
На данный момент известно о 15 погибших, из них 4 - дети.
