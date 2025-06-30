Леся Нікітюк показала пікантне фото вагітності після чуток про сурогатне материнство

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно вперше стала мамою, показала відверте фото, яке було зроблено під час вагітності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.
Річ у тім, що днями ведуча продемонструвала, який вигляд має її фігура через тиждень після пологів. Практично відразу на неї посипалися коментарі хейтерів, що нібито живіт жінки, яка народжувала, не може мати такий вигляд, і сина Нікітюк народила сурогатна мама.
Очевидно телеведуча вирішила розвіяти ці чутки, показавши себе у всій красі в оголеному вигляді. Фото зроблено в душі на останніх термінах вагітності.
Леся Нікітюк показала пікантне фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Також вона поділилася й іншими фото зі своїм коханим Дмитром Бабчуком і новонародженим сином.
"Червень, який запам'ятається назавжди", - зазначила телеведуча.
На одному з них вона позує разом із лікарями в пологовому будинку, а сина на руках дбайливо тримає Дмитро. На іншому зображені реалії сьогодення - Бабчук з новонародженим ховаються в укритті пологового будинку під час чергового масованого обстрілу столиці.
Також у серію телеведуча додала фото з коханим і в пологовому будинку.
Леся Нікітюк показала нові фото (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Фоловери Лесі Нікітюк тут же почали коментувати її фото:
Леся Нікітюк з сином (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Зазначимо, що Леся Нікітюк стала мамою 15 червня. Своєму коханому Дмитру Бабчуку вона народила сина. Чи перебуває пара в офіційному шлюбі, поки що невідомо, проте Бабчук ще на початку року зробив їй пропозицію руки та серця.
Народжувала знаменитість не в приватній клініці, а в Першому пологовому будинку в центрі Києва.
Нещодавно вона поділилася враженнями від перших днів у ролі мами. Вона не приховує, що для неї час із немовлям став своєрідною відпусткою після років виснажливих зйомок.
Також Нікітюк продемонструвала, який вигляд має її фігура через тиждень після пологів.
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