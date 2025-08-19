Леся Никитюк вернулась к съемкам через 2 месяца после родов: кто ей помогает с сыном

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк уже через два месяца после рождения сына возвратилась к съемкам нового сезона шоу "Хто зверху?". Более того, она рассекретила, как будет совмещать работу и материнство.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на novy.tv.

Кто будет помогать Никитюк с ребенком

Как отметила Никитюк, материнство не стало для нее причиной брать продолжительный декрет. Ведущая уверена, что современные женщины могут успешно совмещать уход за ребенком и карьеру.

"Я думаю, что совмещать работу и материнство у меня точно получится. Будем честными, миллионы женщин рожают и миллионы не идут в декрет, потому что продолжают работать. Мы живем в то время, что нужно уметь находить баланс и совмещать одно и другое", - пояснила звезда.

Никитюк отметила, что в первые 42 дня после родов полностью сфокусировалась на новорожденном и сформировала с ним тесную связь. По ее словам, именно этот период стал ключевым для установления контакта с малышом.

"Я, например, выделила себе 42 золотых дня, за которые у меня полностью сформировался контакт с ребенком. И в дальнейшем все будет хорошо!" - поделилась Леся.

Пока ведущая будет на работе, с ее сыном будут помогать близкие - в первую очередь две бабушки. В то же время Леся решила не брать малыша на съемочную площадку, чтобы избежать стресса и излишней суеты.

"Сыну точно будет с кем проводить дни, пока я на работе. Я не планирую брать ребенка на съемки, потому что там много людей и суеты. Ограничимся форматом "приехали ко мне и уехали". Ведь сейчас сын - на грудном вскармливании", - добавила ведущая.

Леся Никитюк с сыном (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Что известно о личной жизни Никитюк

Около года назад телеведущая в своем блоге показала загадочного мужчину. Она не сразу рассекретила его имя.

Позже стало известно, что у нее отношения с военным ВСУ Дмитрием Бабчуком, который младше ее на 9 лет.

Уже в январе 2025-го он сделал ей предложение руки и сердца во время отдыха в Буковеле, на которое она ответила согласием.

Примерно в то же время в сети начали появляться слухи о беременности Никитюк, которые она никак не комментировала.

15 июня 2025 года у пары родился сын. По слухам, молодые родители назвали его Орестом.

Леся Никитюк после родов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)