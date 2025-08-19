ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Леся Никитюк вернулась к съемкам через 2 месяца после родов: кто ей помогает с сыном

Вторник 19 августа 2025 17:44
UA EN RU
Леся Никитюк вернулась к съемкам через 2 месяца после родов: кто ей помогает с сыном Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк уже через два месяца после рождения сына возвратилась к съемкам нового сезона шоу "Хто зверху?". Более того, она рассекретила, как будет совмещать работу и материнство.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на novy.tv.

Кто будет помогать Никитюк с ребенком

Как отметила Никитюк, материнство не стало для нее причиной брать продолжительный декрет. Ведущая уверена, что современные женщины могут успешно совмещать уход за ребенком и карьеру.

"Я думаю, что совмещать работу и материнство у меня точно получится. Будем честными, миллионы женщин рожают и миллионы не идут в декрет, потому что продолжают работать. Мы живем в то время, что нужно уметь находить баланс и совмещать одно и другое", - пояснила звезда.

Никитюк отметила, что в первые 42 дня после родов полностью сфокусировалась на новорожденном и сформировала с ним тесную связь. По ее словам, именно этот период стал ключевым для установления контакта с малышом.

"Я, например, выделила себе 42 золотых дня, за которые у меня полностью сформировался контакт с ребенком. И в дальнейшем все будет хорошо!" - поделилась Леся.

Пока ведущая будет на работе, с ее сыном будут помогать близкие - в первую очередь две бабушки. В то же время Леся решила не брать малыша на съемочную площадку, чтобы избежать стресса и излишней суеты.

"Сыну точно будет с кем проводить дни, пока я на работе. Я не планирую брать ребенка на съемки, потому что там много людей и суеты. Ограничимся форматом "приехали ко мне и уехали". Ведь сейчас сын - на грудном вскармливании", - добавила ведущая.

Леся Никитюк вернулась к съемкам через 2 месяца после родов: кто ей помогает с сыномЛеся Никитюк с сыном (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Что известно о личной жизни Никитюк

Около года назад телеведущая в своем блоге показала загадочного мужчину. Она не сразу рассекретила его имя.

Позже стало известно, что у нее отношения с военным ВСУ Дмитрием Бабчуком, который младше ее на 9 лет.

Уже в январе 2025-го он сделал ей предложение руки и сердца во время отдыха в Буковеле, на которое она ответила согласием.

Примерно в то же время в сети начали появляться слухи о беременности Никитюк, которые она никак не комментировала.

15 июня 2025 года у пары родился сын. По слухам, молодые родители назвали его Орестом.

Леся Никитюк вернулась к съемкам через 2 месяца после родов: кто ей помогает с сыномЛеся Никитюк после родов (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Леся Никитюк Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп
Американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия