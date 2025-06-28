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Лесю Нікітюк звинуватили у сурогатному материнстві: телезірка відповіла (фото)

Субота 28 червня 2025 16:26
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Лесю Нікітюк звинуватили у сурогатному материнстві: телезірка відповіла (фото) Леся Нікітюк потролила пліткарів (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Леся Нікітюк лише два тижні тому вперше стала мамою, як радість від нового статусу почали затьмарювати шалені чутки. Так, телеведучу звинуватили у використанні сурогатного материнства.

Як зірка відповіла на закиди, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Нікітюк.

Що відомо про чутки

Новоспечена матуся зробила репост в сториз, де одна з користувачок поділилася враженнями від побаченого контенту. В одному з відео обговорювали життя Нікітюк.

"Зайшла на YouTube. І перша рекомендація: "Леся Нікітюк всіх обманює!" Близько 50 тисяч переглядів. Жінку звинувачують за маленький животик і білизну", - написала вона.

Лесю Нікітюк звинуватили у сурогатному материнстві: телезірка відповіла (фото)Нікітюк звинувачують за "маленький животик та гарну білизну" (скриншот)

Як відповіла телеведуча

Леся зреагувала з гумором. Вона поділилася рідкісним фото з коханим та батьком свого сина і залишила жартівливий коментар.

"Всім бажаємо таких звинувачень. З повагою власник Ролс Ройса і телеведуча, яка оплатила сурогатну матір".

Лесю Нікітюк звинуватили у сурогатному материнстві: телезірка відповіла (фото)Леся відповіла хейтерам романтичним фото з коханим (скриншот)​​​​​​

Коли Нікітюк стала мамою

Зірка вперше підтвердила чутки про вагітність 16 червня, опублікувавши стильне фото з кругленьким животиком. А вже за кілька днів стало відомо, що вона народила хлопчика.

Зірку з пологового зустрічав новоспечений татусь, військовий Дмитро Бабчук. Про те, що пара зустрічається офіційно стало відомо восени 2024 року.

Пара заручилася на початку цього року. Тоді ж почали з'являтися чутки, що вона вагітна.

Лесю Нікітюк звинуватили у сурогатному материнстві: телезірка відповіла (фото)Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук (фото: instagram.com/lesia_nikituk)​​​​​​​

Раніше матуся поділилася враженнями від перших днів в новій ролі. Вона не приховує, що для неї час з немовлям став своєрідною відпусткою після років виснажливих знімань.

Також Леся показала, який вигляд має на дев'ятий день після пологів.

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