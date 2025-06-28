Лесю Никитюк обвинили в суррогатном материнстве: телезвезда ответила (фото)
Леся Никитюк всего две недели назад впервые стала мамой, как радость от нового статуса начали омрачать безумные слухи. Так, телеведущую обвинили в использовании суррогатного материнства.
Как звезда ответила на упреки, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Никитюк.
Что известно о слухах
Новоиспеченная мамочка сделала репост в сториз, где одна из пользовательниц поделилась впечатлениями от увиденного контента. В одном из видео обсуждали жизнь Никитюк.
"Зашла на YouTube. И первая рекомендация: "Леся Никитюк всех обманывает!" Около 50 тысяч просмотров. Женщину обвиняют за маленький животик и белье", - написала она.
Никитюк обвиняют за "маленький животик и красивое белье" (скриншот)
Как ответила телеведущая
Леся среагировала с юмором. Она поделилась редким фото с любимым и отцом своего сына и оставила шутливый комментарий.
"Всем желаем таких обвинений. С уважением владелец Ролс Ройса и телеведущая, которая оплатила суррогатную мать".
Леся ответила хейтерам романтическим фото с любимым (скриншот)
Когда Никитюк стала мамой
Звезда впервые подтвердила слухи о беременности 16 июня, опубликовав стильное фото с округлившимся животиком. А уже через несколько дней стало известно, что она родила мальчика.
Звезду из роддома встречал новоиспеченный папаша, военный Дмитрий Бабчук. О том, что пара встречается официально стало известно осенью 2024 года.
Пара обручилась в начале этого года. Тогда же начали появляться слухи, что она беременна.
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Ранее мамочка поделилась впечатлениями от первых дней в новой роли. Она не скрывает, что для нее время с младенцем стало своеобразным отпуском после лет изнурительных съемок.
Также Леся показала, как выглядит на девятый день после родов.
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