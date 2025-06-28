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Лесю Никитюк обвинили в суррогатном материнстве: телезвезда ответила (фото)

Суббота 28 июня 2025 16:26
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Лесю Никитюк обвинили в суррогатном материнстве: телезвезда ответила (фото) Леся Никитюк потроллила сплетников (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Леся Никитюк всего две недели назад впервые стала мамой, как радость от нового статуса начали омрачать безумные слухи. Так, телеведущую обвинили в использовании суррогатного материнства.

Как звезда ответила на упреки, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Никитюк.

Что известно о слухах

Новоиспеченная мамочка сделала репост в сториз, где одна из пользовательниц поделилась впечатлениями от увиденного контента. В одном из видео обсуждали жизнь Никитюк.

"Зашла на YouTube. И первая рекомендация: "Леся Никитюк всех обманывает!" Около 50 тысяч просмотров. Женщину обвиняют за маленький животик и белье", - написала она.

Лесю Никитюк обвинили в суррогатном материнстве: телезвезда ответила (фото)Никитюк обвиняют за "маленький животик и красивое белье" (скриншот)

Как ответила телеведущая

Леся среагировала с юмором. Она поделилась редким фото с любимым и отцом своего сына и оставила шутливый комментарий.

"Всем желаем таких обвинений. С уважением владелец Ролс Ройса и телеведущая, которая оплатила суррогатную мать".

Лесю Никитюк обвинили в суррогатном материнстве: телезвезда ответила (фото)Леся ответила хейтерам романтическим фото с любимым (скриншот)

Когда Никитюк стала мамой

Звезда впервые подтвердила слухи о беременности 16 июня, опубликовав стильное фото с округлившимся животиком. А уже через несколько дней стало известно, что она родила мальчика.

Звезду из роддома встречал новоиспеченный папаша, военный Дмитрий Бабчук. О том, что пара встречается официально стало известно осенью 2024 года.

Пара обручилась в начале этого года. Тогда же начали появляться слухи, что она беременна.

Лесю Никитюк обвинили в суррогатном материнстве: телезвезда ответила (фото)Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее мамочка поделилась впечатлениями от первых дней в новой роли. Она не скрывает, что для нее время с младенцем стало своеобразным отпуском после лет изнурительных съемок.

Также Леся показала, как выглядит на девятый день после родов.

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