Лобода ошарашила фанов в Грузии: "Почему не говорите на украинском?" (видео)
Светлана Лобода удивила обращением к своим украинским фанам во время тура в Грузии. Она сделала замечание за общение на русском языке!
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видео с TikTok-акаунта lobodaukraine.
Что сказала Светлана Лобода фанам
Артистка, которую часто критикуют за выступления с русскоязычными песнями, внезапно заговорила о важности общения на украинском.
Судя по видео, которое появилось в сети, Светлана встретилась с фанами в Грузии, где давала концерт. В ходе разговора она поинтересовалась, откуда они.
Стало известно, что поклонники из Ирпеня. На эту новость она отреагировала с радостью и даже перешла на украинский.
"Почему же вы не говорите на украинском? Это же классно говорить на нашем языке", - заявила артистка.
Одна из девушек перешла и подчеркнула, что они могут свободно говорить.
В то же время именно из уст Лободы такие заявления кажутся многим странными, ведь сама она продолжает публично общаться и давать концерты на русском.
В своем блоге в Instagram также пишет на русском, иногда на английском и украинском.
Как отреагировали в сети
Пользователи разделились во мнениях. Одни не могут простить скандалы певицы, которая после 2014 года продолжала строить карьеру в стране-агрессоре. Вторые поддержали ее, а третьи назвали высказывания об украинском языке "показухой".
- "Чего она поет до сих пор на русском?"
- "Люблю Лободу, но это смешно".
- "Как она переобувается сказочно".
- "Я в прошлом месяце была на ее концерте и никто на украинском не разговаривал".
- "Света спросила за язык. Даже итоги встречи на Аляске уже не удивят, как это".
