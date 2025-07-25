Марина Боржемська показала рідкісні архівні фото доньки-красуні від Узелкова

Марина Боржемська показала доньку від Узелкова

"Моя маленька принцеса, я знаю, що з кожним роком ти дорослішаєш, але для мене ти завжди будеш залишатися моєю маленькою принцесою", - написала вона, додавши, що дочка - її натхнення, крила і промінчик надії.

Марина Боржемська з донькою - архівне фото (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

У повідомленні Боржемська тепло зізналася, що народження доньки стало здійсненням її мрії, і побажала їй бути вільною, впевненою, сміливою у своїх виборах, залишатися собою і розвивати свій талант.

"Сьогодні твій день, твоє свято, день народження твого. І для мене, як мами, це приголомшливий день, тому що саме в цей день збулася ще одна моя мрія - ти", - зазначила Боржемська.

Який вигляд має донька В'ячеслава Узелкова зараз (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

"Якщо на шляху виникають труднощі або щось засмучує - сприймай це як безцінний досвід", - підкреслила зіркова мама.

Також Марина Боржемська показала фото, на яких видно щасливі моменти з дитинства доньки.

Марина Боржемська показала доньку від Узелкова (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

"Люблю тебе, мій Всесвіт. І дякую, що ти обрала мене - це найбільше щастя в моєму житті", - зазначила вона.

Фоловери засипали Боржемську та її доньку привітаннями та компліментами.

Нагадаємо, Марина Боржемська понад 20 років була у шлюбі з боксером В'ячеславом Узелковим, який помер у листопаді 2024 року.

Вона виховує двох дітей - 16-річного сина Роберта і 13-річну доньку Олівію.