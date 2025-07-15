Марія Тиха, яку називають головною відьмою України: що про неї відомо

Відома своїми гучними ритуалами та містичними передбаченнями, Марія Тиха - одна з найепатажніших учасниць "Битви екстрасенсів". Вона називає себе спадковою відьмою, яка працює з духами мертвих і впливає на долі людей.

Звідки взялася її популярність і що відомо про особисте життя найзагадковішої жінки українського інтернету - розповідаємо далі у матеріалі на РБК-Україна .

Біографія Марії Тихої

Марія Тиха народилася у 1996 році та проживає в Києві. Сьогодні її називають однією з найвідоміших відьом-некроманток України.

Вона позиціонує себе як спадкова чаклунка, яка працює з мертвою енергією та духами роду.

Її ім’я стало впізнаваним після участі у 21 сезоні популярного телешоу "Битва екстрасенсів".

Марія Тиха (фото: instagram.com/tihaya_maria_vedma_)

Свій "дар", за словами самої Марії, вона відчула у 21 рік - саме тоді завагітніла та вперше зіткнулася з містичними проявами.

З того моменту вирішила пов’язати своє життя з магією та зробила це основною справою.

Тиха заробляє, проводячи обряди, консультації та ритуали. Вартість її послуг - немаленька: індивідуальна консультація коштує 12 тисяч гривень, а ритуали стартують від 1000 доларів.

Марія Тиха (фото: instagram.com/tihaya_maria_vedma_)

За її словами, серед її клієнтів - заможні бізнесмени, відомі особистості та навіть високопосадовці.

Марія активно веде YouTube-канал, де ділиться прогнозами, особистими думками та поглядами на енергетику людей.

Вона не приховує свого достатку: має три квартири в Києві, автомобіль бізнес-класу, гардероб із брендовим одягом, сумками люксових марок, ювелірними прикрасами та колекцію з понад десятка шуб із натурального хутра.

Марія Тиха (фото: instagram.com/tihaya_maria_vedma_)

Відьма неодноразово дивувала своїх підписників та клієнтів точними пророцтвами.

Одне з найбільш обговорюваних - передбачення про "Орешник". У соцмережах її слова тоді сприйняли як абсурд, але пізніше, за її словами, воно здійснилось.

"Так, тоді мертві про ядерку казали, а ми ще не розуміли, що це. “Орешник” — то і була ядерка за своєю сутністю. Я тоді робила річний розклад — він робиться взимку раз на рік і все. У мене постійно падав піковий туз. То означало, що буде ядерка або щось таке", - розповіла Марія.

Вона пригадує, як їй наснився сон про Чорнобильську АЕС, після чого вона передбачила прильоти по об’єкту.

Марія Тиха (фото: instagram.com/tihaya_maria_vedma_)

Через кілька днів прогноз підтвердився, і тоді почали ширитись чутки про те, що нібито "їй СБУ зливає інформацію".

"Це я до чого. Так, мені показують інформацію. І про “Орешник” я знала", - каже Тиха.

Попри свою діяльність у сфері магії, Марія не обмежує себе лише містикою. Вона вже задумується про нову сферу впливу - політику.

"У майбутньому я точно стану політиком. Це сто відсотків. Не кажу про президентство. Говорю про політичну кар'єру", - заявила вона в одному зі своїх інтерв'ю.

Особисте життя

В юні роки Марія вийшла заміж, проте шлюб виявився невдалим. Її чоловік, як вона розповідає, вживав наркотики, принижував та бив її.

Після чергової сварки вона отримала струс мозку. Після народження дитини вирішила розірвати ці стосунки та переїхала з донькою до матері.

Донька Марії Тихої (фото: instagram.com/tihaya_maria_vedma_)

Наразі її доньку виховує бабуся Світлана, поки Марія зосереджена на кар’єрі. В інтерв’ю вона зазначала, що понад усе цінує у стосунках щирість, любов і підтримку.

Зовнішність та стиль

Марія не приховує, що активно змінювала свою зовнішність. Поштовхом до цього стали приниження з боку колишнього чоловіка.

Вона пройшла низку пластичних операцій та постійно доглядає за собою в салонах краси.

Марія Тиха (фото: instagram.com/tihaya_maria_vedma_)

Її образ - яскравий, драматичний, часто з містичними акцентами.