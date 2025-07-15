Мария Тихая, которую называют главной ведьмой Украины: что о ней известно
Известная своими громкими ритуалами и мистическими предсказаниями, Мария Тихая - одна из самых эпатажных участниц "Битвы экстрасенсов". Она называет себя потомственной ведьмой, которая работает с духами мертвых и влияет на судьбы людей.
Откуда взялась ее популярность и что известно о личной жизни самой загадочной женщины украинского интернета - рассказываем далее в материале на РБК-Украина.
Биография Марии Тихой
Мария Тихая родилась в 1996 году и проживает в Киеве. Сегодня ее называют одной из самых известных ведьм-некроманток Украины.
Она позиционирует себя как наследственная колдунья, которая работает с мертвой энергией и духами рода.
Ее имя стало узнаваемым после участия в 21 сезоне популярного телешоу "Битва экстрасенсов".
Мария Тихая (фото: instagram.com/tihaya_maria_vedma_)
Свой "дар", по словам самой Марии, она почувствовала в 21 год - именно тогда забеременела и впервые столкнулась с мистическими проявлениями.
С того момента решила связать свою жизнь с магией и сделала это основным делом.
Тихая зарабатывает, проводя обряды, консультации и ритуалы. Стоимость ее услуг - немаленькая: индивидуальная консультация стоит 12 тысяч гривен, а ритуалы стартуют от 1000 долларов.
Мария Тихая (фото: instagram.com/tihaya_maria_vedma_)
По ее словам, среди ее клиентов - состоятельные бизнесмены, известные личности и даже высокопоставленные чиновники.
Мария активно ведет YouTube-канал, где делится прогнозами, личными мыслями и взглядами на энергетику людей.
Она не скрывает своего достатка: имеет три квартиры в Киеве, автомобиль бизнес-класса, гардероб с брендовой одеждой, сумками люксовых марок, ювелирными украшениями и коллекцию из более десятка шуб из натурального меха.
Мария Тихая (фото: instagram.com/tihaya_maria_vedma_)
Ведьма неоднократно удивляла своих подписчиков и клиентов точными пророчествами.
Одно из самых обсуждаемых - предсказание об "Орешнике". В соцсетях ее слова тогда восприняли как абсурд, но позже, по ее словам, оно осуществилось.
"Да, тогда мертвые о ядерке говорили, а мы еще не понимали, что это. "Орешник" - это и была ядерка по своей сути. Я тогда делала годовое расписание - оно делается зимой раз в год и все. У меня постоянно падал пиковый туз. Это означало, что будет ядерка или что-то такое", - рассказала Мария.
Она вспоминает, как ей приснился сон о Чернобыльской АЭС, после чего она предсказала прилеты по объекту.
Мария Тихая (фото: instagram.com/tihaya_maria_vedma_)
Через несколько дней прогноз подтвердился, и тогда начали распространяться слухи о том, что якобы "ей СБУ сливает информацию".
"Это я к чему. Да, мне показывают информацию. И про "Орешник" я знала", - говорит Тихая.
Несмотря на свою деятельность в сфере магии, Мария не ограничивает себя только мистикой. Она уже задумывается о новой сфере влияния - политике.
"В будущем я точно стану политиком. Это сто процентов. Не говорю о президентстве. Говорю о политической карьере", - заявила она в одном из своих интервью.
Личная жизнь
В юные годы Мария вышла замуж, однако брак оказался неудачным. Ее муж, как она рассказывает, употреблял наркотики, унижал и бил ее.
После очередной ссоры она получила сотрясение мозга. После рождения ребенка решила разорвать эти отношения и переехала с дочерью к матери.
Дочь Марии Тихой (фото: instagram.com/tihaya_maria_vedma_)
Сейчас ее дочь воспитывает бабушка Светлана, пока Мария сосредоточена на карьере. В интервью она отмечала, что больше всего ценит в отношениях искренность, любовь и поддержку.
Внешность и стиль
Мария не скрывает, что активно меняла свою внешность. Толчком к этому стали унижения со стороны бывшего мужа.
Она прошла ряд пластических операций и постоянно ухаживает за собой в салонах красоты.
Мария Тихая (фото: instagram.com/tihaya_maria_vedma_)
Ее образ - яркий, драматичный, часто с мистическими акцентами.
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При написании материала использовались следующие источники: Люкс ФМ, Подкаст с Василием Тимошенко.