Меган Фокс "розлютилася", коли Machine Gun Kelly назвали гарним татом: ось чому
Репер Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер - справжнє ім'я) вперше за тривалий час розповів, як разом із Меган Фокс виховує чотиримісячну доньку Сагу.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Today, саме Меган виконує основну роботу з догляду за немовлям.
Як Machine Gun Kelly та Меган Фокс піклуються про доньку
За словами репера, саме зіркова матуся найбільше часу проводить з дитиною та доглядає за нею. Він розповів, що не заслуговує на компліменти, які чує на свою адресу.
"Я хочу відмовитися від усіх побажань на свою адресу і передати їх Меган, бо вона насправді робить всю роботу", - сказав він.
Судячи зі слів репера, Фокс не сильно у захваті, коли хтось хвалить його за батьківство.
"Нещодавно хтось сказав: "Ти такий хороший тато", лише тому, що я тримав дитину на руках. А вона розлютилася: "Ні, ні, ні, ні". Це все вона. Я просто граю на гітарі й молюся, щоб дитина була щасливою", - додав він.
mgk on Megan Fox: "I wanna detract any of the congrats to me and just move it to Megan 'cause she really does all the work. I keep getting called like the music teacher."— mgkmagic (@mgkmagic) August 7, 2025
full vid: https://t.co/y2sDlK19p4#mgk #machinegunkelly #colsonbaker machine gun kelly pic.twitter.com/gxFKV9SLrQ
Колсон також підкреслив в інтерв'ю People, що Меган зараз перебуває в "клубі без сну" і виконує найважчу частину роботи. А він як тато дарує музику, жарти й любов.
Він зізнався, що батьківство позитивно змінило його життя. У співака також є старша донька Кесі від попередніх стосунків.
Що відомо про стосунки Меган Фокс та Machine Gun Kelly
Нагадаємо, пара була разом з 2020 року, а вже за чотири роки під час вагітності Меган стало відомо про розрив. За даними інсайдерів, акторка знайшла в телефоні коханого "контент, який її засмутив".
Нині вони живуть окремо, але репер часто навідується до будинку акторки та намагається бути хорошим батьком.
У Фокс також є троє синів від попереднього шлюбу з Браяном Остіном Ґріном.
Вас також може зацікавити:
- Як Том Круз підтвердив роман з молодою акторкою
- Що відомо про особисте життя Дженніфер Еністон
- Памела Андерсон закрутила роман з відомим колегою.