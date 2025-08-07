ua en ru
Меган Фокс "розлютилася", коли Machine Gun Kelly назвали гарним татом: ось чому

Четвер 07 серпня 2025 22:35
Меган Фокс "розлютилася", коли Machine Gun Kelly назвали гарним татом: ось чому Machine Gun Kelly розкрив подробиці спільного батьківства з Меган Фокс (Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Репер Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер - справжнє ім'я) вперше за тривалий час розповів, як разом із Меган Фокс виховує чотиримісячну доньку Сагу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Today, саме Меган виконує основну роботу з догляду за немовлям.

Як Machine Gun Kelly та Меган Фокс піклуються про доньку

За словами репера, саме зіркова матуся найбільше часу проводить з дитиною та доглядає за нею. Він розповів, що не заслуговує на компліменти, які чує на свою адресу.

"Я хочу відмовитися від усіх побажань на свою адресу і передати їх Меган, бо вона насправді робить всю роботу", - сказав він.

Судячи зі слів репера, Фокс не сильно у захваті, коли хтось хвалить його за батьківство.

"Нещодавно хтось сказав: "Ти такий хороший тато", лише тому, що я тримав дитину на руках. А вона розлютилася: "Ні, ні, ні, ні". Це все вона. Я просто граю на гітарі й молюся, щоб дитина була щасливою", - додав він.

Колсон також підкреслив в інтерв'ю People, що Меган зараз перебуває в "клубі без сну" і виконує найважчу частину роботи. А він як тато дарує музику, жарти й любов.

Він зізнався, що батьківство позитивно змінило його життя. У співака також є старша донька Кесі від попередніх стосунків.

Що відомо про стосунки Меган Фокс та Machine Gun Kelly

Нагадаємо, пара була разом з 2020 року, а вже за чотири роки під час вагітності Меган стало відомо про розрив. За даними інсайдерів, акторка знайшла в телефоні коханого "контент, який її засмутив".

Нині вони живуть окремо, але репер часто навідується до будинку акторки та намагається бути хорошим батьком.

У Фокс також є троє синів від попереднього шлюбу з Браяном Остіном Ґріном.

