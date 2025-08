Все про стосунки Памели Андерсон і Ліама Нісона: роман чи просто дружба?

Чутки про роман між 58-річною акторкою та 73-річним актором з'явилися в розпал перезапуску культової комедії "Голий пістолет", де Ліам грає головну роль, а Памела його кохану.

У кількох інтерв'ю знаменита білявка підтвердила, що відчуває особливий зв'язок з колегою. А самого актора назвала гарним хлопцем.

"Я думаю, що в Ліамі я знайшла друга назавжди. У нас точно дуже щирий, дуже люблячий зв'язок", - сказала вона.

Pamela Anderson and Liam Neeson dating is probably the best news of 2025 pic.twitter.com/zPhoxWA3cm