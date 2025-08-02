Все про стосунки Памели Андерсон і Ліама Нісона: роман чи просто дружба?

Памела Андерсон та Ліам Нісон останнім часом стали однією з найобговорюваніших пар Голлівуду. Можливі стосунки акторів викликають захоплення, а самі вони лише підігрівають чутки про роман.

РБК-Україна розповідає, що відомо про взаємини Памели і Ліама та чи дійсно вони разом.

Що кажуть Памела та Ліам про свої стосунки

Чутки про роман між 58-річною акторкою та 73-річним актором з'явилися в розпал перезапуску культової комедії "Голий пістолет", де Ліам грає головну роль, а Памела його кохану.

У кількох інтерв'ю знаменита білявка підтвердила, що відчуває особливий зв'язок з колегою. А самого актора назвала гарним хлопцем.

"Я думаю, що в Ліамі я знайшла друга назавжди. У нас точно дуже щирий, дуже люблячий зв'язок", - сказала вона.

Pamela Anderson and Liam Neeson dating is probably the best news of 2025 pic.twitter.com/zPhoxWA3cm — Cosmopolitan (@Cosmopolitan) July 29, 2025

Нісон не приховує симпатії до колеги. Якось зізнався, що "закоханий у неї" і назвав її кумедною особистістю. Вони раніше не були знайомі й вперше зустрілися саме на знімальному майданчику.

"Ми з'ясували, що між нами зароджується чудова хімія. Як між двома акторами. І це було так: "О, це приємно. Не будемо змінювати це - просто дамо цьому жити", - сказав актор.

Як Андерсон та Нісон підігрівають чутки про роман

Під час спільних виходів у межах престуру вони з'являлися разом, обмінювалися посмішками, ніжними поглядами та навіть поцілунками. Цим вони ще більше підігріли чутки про роман та розтопили серця шанувальників.

Зірки не приховують, що швидко знайшли спільну мову на зйомках. Памела навіть розповіла, як підкорила серце актора своєю випічкою.

"Я приносила Ліаму хліб, печиво й мафіни. Це тримало мене зайнятою й допомагало зняти хвилювання", - поділилася вона.

Актор був приємно вражений та назвав випічку Памели "феноменальною".

Памела Андерсон та Ліам Нісон разом чи ні?

Офіційних заяв про початок стосунків поки що не було. Інсайдери стверджують, що між ними справді з’явилася особлива хімія. Ба більше, роман на екрані переріс у реальне життя.

Водночас самі актори зберігають інтригу та насолоджуються увагою. Так, наприклад, під час відвідування шоу Today вони розіграли кумедну сцену - нібито їх застали за поцілунками. А на іншому інтерв'ю трималися за руки.

Liam Neeson & Pamela Anderson are the most wholesome couple right now. pic.twitter.com/E5RbkN8gE9 — Complex Pop Culture (@ComplexPop) August 1, 2025

Справжній роман це чи просто дружба - залишається гадати. Проте їхній тандем вже став одним із найяскравіших у Голлівуді цього сезону.

Нагадаємо, Андерсон має дорослих синів Брендона і Ділана від колишнього чоловіка Томмі Лі, а Нісон - синів Майкла і Даніеля від покійної дружини Наташі Річардсон. Діти обох акторів разом з ними відвідали прем'єру фільму.