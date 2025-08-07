Меган Фокс "разозлилась", когда Machine Gun Kelly назвали хорошим папой: вот почему

Рэпер Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер - настоящее имя) впервые за долгое время рассказал, как вместе с Меган Фокс воспитывает четырехмесячную дочь Сагу.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Today , именно Меган выполняет основную работу по уходу за младенцем.

Как Machine Gun Kelly и Меган Фокс заботятся о дочери

По словам рэпера, именно звездная мама больше всего времени проводит с ребенком и ухаживает за ним. Он рассказал, что не заслуживает комплиментов, которые слышит в свой адрес.

"Я хочу отказаться от всех пожеланий в свой адрес и передать их Меган, потому что она на самом деле делает всю работу", - сказал он.

Судя по словам рэпера, Фокс не сильно в восторге, когда кто-то хвалит его за отцовство.

"Недавно кто-то сказал: "Ты такой хороший папа", только потому, что я держал ребенка на руках. А она разозлилась: "Нет, нет, нет, нет, нет". Это все она. Я просто играю на гитаре и молюсь, чтобы ребенок был счастлив", - добавил он.

mgk on Megan Fox: "I wanna detract any of the congrats to me and just move it to Megan 'cause she really does all the work. I keep getting called like the music teacher."

full vid: https://t.co/y2sDlK19p4#mgk #machinegunkelly #colsonbaker machine gun kelly pic.twitter.com/gxFKV9SLrQ — mgkmagic (@mgkmagic) August 7, 2025

Колсон также подчеркнул в интервью People, что Меган сейчас находится в "клубе без сна" и выполняет самую тяжелую часть работы. А он как папа дарит музыку, шутки и любовь.

Он признался, что отцовство положительно изменило его жизнь. У певца также есть старшая дочь Кэси от предыдущих отношений.

Что известно об отношениях Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Напомним, пара была вместе с 2020 года, а уже через четыре года во время беременности Меган стало известно о разрыве. По данным инсайдеров, актриса нашла в телефоне любимого "контент, который ее расстроил".

Сейчас они живут отдельно, но рэпер часто наведывается в дом актрисы и пытается быть хорошим отцом.

У Фокс также есть трое сыновей от предыдущего брака с Брайаном Остином Грином.