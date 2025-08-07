ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Меган Фокс "разозлилась", когда Machine Gun Kelly назвали хорошим папой: вот почему

Четверг 07 августа 2025 22:35
UA EN RU
Меган Фокс "разозлилась", когда Machine Gun Kelly назвали хорошим папой: вот почему Machine Gun Kelly раскрыл подробности совместного отцовства с Меган Фокс (Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Рэпер Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер - настоящее имя) впервые за долгое время рассказал, как вместе с Меган Фокс воспитывает четырехмесячную дочь Сагу.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Today, именно Меган выполняет основную работу по уходу за младенцем.

Как Machine Gun Kelly и Меган Фокс заботятся о дочери

По словам рэпера, именно звездная мама больше всего времени проводит с ребенком и ухаживает за ним. Он рассказал, что не заслуживает комплиментов, которые слышит в свой адрес.

"Я хочу отказаться от всех пожеланий в свой адрес и передать их Меган, потому что она на самом деле делает всю работу", - сказал он.

Судя по словам рэпера, Фокс не сильно в восторге, когда кто-то хвалит его за отцовство.

"Недавно кто-то сказал: "Ты такой хороший папа", только потому, что я держал ребенка на руках. А она разозлилась: "Нет, нет, нет, нет, нет". Это все она. Я просто играю на гитаре и молюсь, чтобы ребенок был счастлив", - добавил он.

Колсон также подчеркнул в интервью People, что Меган сейчас находится в "клубе без сна" и выполняет самую тяжелую часть работы. А он как папа дарит музыку, шутки и любовь.

Он признался, что отцовство положительно изменило его жизнь. У певца также есть старшая дочь Кэси от предыдущих отношений.

Что известно об отношениях Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Напомним, пара была вместе с 2020 года, а уже через четыре года во время беременности Меган стало известно о разрыве. По данным инсайдеров, актриса нашла в телефоне любимого "контент, который ее расстроил".

Сейчас они живут отдельно, но рэпер часто наведывается в дом актрисы и пытается быть хорошим отцом.

У Фокс также есть трое сыновей от предыдущего брака с Брайаном Остином Грином.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Меган Фокс Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Украина "за" перемирие в небе, а участие Европы в переговорах обсуждают с Трампом, - источники
Украина "за" перемирие в небе, а участие Европы в переговорах обсуждают с Трампом, - источники
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики