MELOVIN прямо зі сцени оголосив про мобілізацію: де служитиме співак

MELOVIN мобілізувався

Промова виконавця прозвучала в оточенні тих самих музикантів, з якими він тепер виступатиме.

Ансамбль уже був на сцені поруч із ним, що додало моменту ще більшої емоційності.

"З цього моменту я граю разом з цим ансамблем. І несу свою музичну службу разом з неймовірними музикантами з Державної прикордонної служби України", - з гордістю сказав MELOVIN.

Зала вибухнула оваціями - шанувальники не стримували емоцій і гаряче підтримали кумира за сміливе та патріотичне рішення.

Відтепер співак поєднуватиме концертну діяльність із офіційною творчою службою - братиме участь у виступах, культурних ініціативах та, можливо, навіть у гастролях на підтримку військових.

Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)

Зазначимо, що MELOVIN від початку повномасштабної війни займає чітку патріотичну позицію.

Він активно долучається до благодійних проєктів, підтримує військових і регулярно виступає на заходах на користь ЗСУ.

Та попри зовнішню силу, за плечима співака - особиста трагедія. Під час одного з російських обстрілів Одеси MELOVIN втратив сестру.

"Під час обстрілу я втратив сестру. Пам'ятаєте, коли після вибуху надзвичайники приїхали рятувати людей і прилетіла друга ракета? Це боляче, це розриває серце. Наступного дня я виступав на весіллі. Натягнув усмішку та поїхав. До абсурду, але саме це й допомогло мені оговтатися та зрозуміти: життя – це тут і зараз. Не треба зволікати", - поділився артист.

Попри загрозу, батьки співака досі залишаються в Одесі - у місті, яке ворог регулярно атакує.

MELOVIN намагається часто навідуватися до них, аби хоча б на кілька годин побути поруч із рідними.

Раніше артист не раз говорив про своє ставлення до мобілізації. Зізнавався, що не має військовий вишкіл і відкрито визнає свій страх перед передовою.

Він переконаний, що приносить значно більше користі на культурному фронті, підтримуючи людей музикою і словом.