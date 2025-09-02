"Місіс Світу Інтернешнл". Українка одягла корону престижного конкурсу краси: як вона виглядає

Надія Чорна на конкурсі "Місіс Світу Інтернешнл"

Українка отримала титул "Miss Petite World International" та стала першою стала першою Віце-Міс Світу.

"Я здобула особливе визнання - Місіс Світу Petite - найвищий бал серед учасниць невеликого зросту серед всіх учасниць конкурсу Petite. Для мене це символ того, що кожна з нас унікальна, і саме ця унікальність робить нас красивими", - прокоментувала титул Надія.

Для престижного конкурсу краси вона обрала довгу сукню ніжного блакитного кольору. Образ підкреслив її вишуканість та витонченість.

На фото з події вона сяє з короною та стрічкою переможниці, демонструючи класичну елегантність та жіночність.

Надія Чорна на конкурсі Mrs. World International 2025 (фото: пресслужба)

Для Чорної ця корона - не лише символ особистого тріумфу, а й можливість нагадати світу про незламність України.

У своїй промові після оголошення результатів вона зізналася, що перші секунди не могла повірити в те, що відбувається.

"В залі лунали оплески, камери були спрямовані на мене, а всередині - сльози радості й гордість за Україну. Я відчула, що ця перемога - не лише моя, а й усіх українців, які сьогодні борються й тримаються", - поділилася враженнями вона.

Українка здобула престижний титул на конкурсі краси (фото: пресслужба)

Що відомо про Надію Чорну

Переможниця конкурсу краси родом з Миколаєва. Разом з чоловіком займається бізнесом. Багато подорожує, відвідала понад 50 країн. Зокрема останнім часом проживає в США.

З початком повномасштабної війни вона активно волонтерить і допомагає біженцям. Навіть власну корону вирішила розіграти на потреби діткам.

"Для мене важливіше, щоб ця корона працювала не на мою особисту славу, а на корисні речі та потреби діток. Нехай вона перетвориться на гуманітарні речі", - заявила Чорна.

"Справжня корона кожної українки - це свобода, незалежність і майбутнє для

наших дітей. І якщо мій титул може стати хоча б маленьким кроком у великій справі перемоги - значить, я зробила правильний вибір", - додала вона.