"Миссис Мира Интернешнл". Украинка надела корону престижного конкурса красоты: как она выглядит

Надежда Черная на конкурсе "Миссис Мира Интернешнл"

Украинка получила титул "Miss Petite World International" и стала первой стала первой Вице-Мисс Мира.

"Я получила особое признание - Миссис Мира Petite - самый высокий балл среди участниц небольшого роста среди всех участниц конкурса Petite. Для меня это символ того, что каждая из нас уникальна, и именно эта уникальность делает нас красивыми", - прокомментировала титул Надежда.

Для престижного конкурса красоты она выбрала длинное платье нежного голубого цвета. Образ подчеркнул ее изысканность и утонченность.

На фото с события она сияет с короной и лентой победительницы, демонстрируя классическую элегантность и женственность.

Надежда Черная на конкурсе Mrs. World International 2025 (фото: пресс-служба)

Для Черной эта корона - не только символ личного триумфа, но и возможность напомнить миру о несокрушимости Украины.

В своей речи после объявления результатов она призналась, что первые секунды не могла поверить в происходящее.

"В зале раздавались аплодисменты, камеры были направлены на меня, а внутри - слезы радости и гордость за Украину. Я почувствовала, что эта победа - не только моя, но и всех украинцев, которые сегодня борются и держатся", - поделилась впечатлениями она.

Украинка получила престижный титул на конкурсе красоты (фото: пресс-служба)

Что известно о Надежде Черной

Победительница конкурса красоты родом из Николаева. Вместе с мужем занимается бизнесом. Много путешествует, посетила более 50 стран. В частности в последнее время проживает в США.

С началом полномасштабной войны она активно волонтерит и помогает беженцам. Даже собственную корону решила разыграть на нужды детям.

"Для меня важнее, чтобы эта корона работала не на мою личную славу, а на полезные вещи и потребности детей. Пусть она превратится в гуманитарные вещи", - заявила Черная.

"Настоящая корона каждой украинки - это свобода, независимость и будущее для

наших детей. И если мой титул может стать хотя бы маленьким шагом в большом деле победы - значит, я сделала правильный выбор", - добавила она.