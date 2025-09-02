"Миссис Мира Интернешнл". Украинка надела корону престижного конкурса красоты: как она выглядит

Украинка Надежда Черная получила корону на международном конкурсе "Миссис Мира Интернешнл" в США.
РБК-Украина рассказывает, что известно о победительнице и как она выглядит.
Украинка получила титул "Miss Petite World International" и стала первой стала первой Вице-Мисс Мира.
"Я получила особое признание - Миссис Мира Petite - самый высокий балл среди участниц небольшого роста среди всех участниц конкурса Petite. Для меня это символ того, что каждая из нас уникальна, и именно эта уникальность делает нас красивыми", - прокомментировала титул Надежда.
Для престижного конкурса красоты она выбрала длинное платье нежного голубого цвета. Образ подчеркнул ее изысканность и утонченность.
На фото с события она сияет с короной и лентой победительницы, демонстрируя классическую элегантность и женственность.
Для Черной эта корона - не только символ личного триумфа, но и возможность напомнить миру о несокрушимости Украины.
В своей речи после объявления результатов она призналась, что первые секунды не могла поверить в происходящее.
"В зале раздавались аплодисменты, камеры были направлены на меня, а внутри - слезы радости и гордость за Украину. Я почувствовала, что эта победа - не только моя, но и всех украинцев, которые сегодня борются и держатся", - поделилась впечатлениями она.
Победительница конкурса красоты родом из Николаева. Вместе с мужем занимается бизнесом. Много путешествует, посетила более 50 стран. В частности в последнее время проживает в США.
С началом полномасштабной войны она активно волонтерит и помогает беженцам. Даже собственную корону решила разыграть на нужды детям.
"Для меня важнее, чтобы эта корона работала не на мою личную славу, а на полезные вещи и потребности детей. Пусть она превратится в гуманитарные вещи", - заявила Черная.
"Настоящая корона каждой украинки - это свобода, независимость и будущее для
наших детей. И если мой титул может стать хотя бы маленьким шагом в большом деле победы - значит, я сделала правильный выбор", - добавила она.
