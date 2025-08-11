"Могла б не вижити". Анна Неплях згадала про домашнє насильство і показала фото побоїв

Неплях висловилася про домашнє насильство

"Хто не в темі - ця історія - жах, і найгірше - коли публічні люди змовчують чи спираються на "Не знав, що він такий". Всі завжди все знають, і якщо людина має емоційний інтелект - вона зчитує пасивну агресію та залежності на раз-два. Історія про розбещення неповнолітніх - взагалі жах", - заявила Неплях.

Модель пригадала власний досвід і нагадала, що раніше вже ділилася історією домашнього насильства.

"Коли я оприлюднювала свою історію домашнього насильства, я не називала імʼя. Та всі все знали... Оточення очікувало... І ніхто не був здивований, бо не я була перша і, на жаль, не я остання. Мені дівчата писали: "Це ХХХ? У мене була така ж історія і такий самий початок! Дякую, що повідомила!". Я не вірю, що люди змінюються... Якщо людина раз вкусила залежність, а насильство, на жаль, такий самий викид адреналіну, він повторить свою історію, не раз", - поділилася вона.

"Він може бути геніальною людиною, і я сама захоплювалась його грою в фільмі "Божевільні", але це не виключає того, що ця людина має нести відповідальність за свої дії. Не буває чорного без білого... Та якщо твоє чорне шкодить не лише тобі, а й іншим - тобі не місце у соціумі. А в ізоляції - у рехабі чи за гратами", - наголосила Анна.

Вона зізналася, що не знає жодної жінки, яка б не стикалася з насильством.

"Мій особистий біль - я не знаю жодної жінки, яка б не стикалася з будь-яким видом насилля, і чим яскравіша жінка - тим більше болю за її плечима. Газлайтинг, фізична розправа, економічне насилля - від цього треба бігти. Прямий приклад того, що за кінцем цієї історії завжди є краще і щасливе майбутнє, бо якби я залишилась там - я впевнена, що навряд чи була б вже жива", - каже блогерка.

Анна закликала кричати про насильство та не замовчувати його.

"Кричати про домашнє насильство - базовий мінімум! Він уберігає вас і ваше оточення! Повірте, мій колишній, при всій його рукопожаності, в адекватних колах став не рукопожатним! Досі, навіть переїхавши в іншу країну - шлейф моєї історії йде за ним і це уберігає дівчат від тієї шкоди, що він завдав мені", - звернулася до підписниць дівчина.

Модель згадала, як одного разу в центрі Києва ніхто не допоміг їй під час нападу.

"А тепер уявіть, що у мене був випадок, коли мене у центрі Києва силою тягали по вулиці, я кричала про допомогу, а люди тупо проходили повз... Я просила допомоги, а люди лише: "Ой, що робиться!" - проходили повз! Чоловіки і жінки! Ви не уявляєте, як після цього я звикла покладатися лише на себе, та для мене немає чужого горя", - написала Неплях.

Вона розповіла, що у найскладніші моменти поруч був лише один друг.

"Памʼятаю, як колишній намагався стерти мою репутацію і все оточення тоді робило вигляд, наче нічого не відбувається. Лише один мій друг, якому найбільше відрікотило в цій ситуації, приїхав до мене в поліцейський відділок, підтримати і просто дати попити водички та обійняти. Улюблена фраза - "Люді - х** на блюд!", та я не перестаю вірити в людей, завжди прийду на поміч тим, хто потребує, хто не запитає про допомогу, бо я сама така", - запевнила дівчина.

"Разом з тим, я не перестаю вірити в людей, в добро, в любов. Бо як сьогодні сказала за сніданком моя подруга: "Ти не очікуєш г**на від людей, бо ти сама так ніколи не вчиниш, але люди так вчиняють". Але я краще буду обпікатися і вірити в людей. А вас закликаю бути людьми і йти на допомогу там, де її потребують, де про неї кричать!", - додала Неплях.

Зараз, за словами моделі, вона відчуває в собі величезну внутрішню силу.

"Сьогодні в мені стільки сили, що я інколи сама забуваю, що це було зі мною. Я викарбувала кожний міліметр внутрішньої опори, що сьогодні можу постояти не лише за себе, а й за інших. Не від потреби бути побаченим, потрібним, а від внутрішньої любові і сили. Я для вас живий приклад, що, розірвавши коло домашнього насильства, можна бути щасливою, реалізованою, успішною і просто бути - і цього достатньо", - підсумувала переможниця "Міс Україна Всесвіт-2021".

Скандал з Темляком

Після виходу прем’єри кліпу Jerry Heil та YARMAK, де актор Костянтин Темляк з’явився разом із дружиною Анастасією Нестеренко, в мережі розгорівся гучний скандал.

Його колишня дівчина, фотограф, публічно заявила, що Темляк - "абʼюзер, тиран та нарцис".

До свого допису вона додала скріншоти особистого листування з актором та відео, на якому він демонструє агресивну поведінку.

За словами дівчини, про факти насильства вона мовчала близько чотирьох років, але перегляд нового кліпу став для неї емоційним тригером.

Після цього вона вирішила розповісти свою історію публічно. Сам Темляк у відповідь спробував попросити вибачення, однак замість підтримки отримав ще більший шквал критики.

Ситуація набула ще більшого розголосу, коли про непристойну поведінку актора заговорила інша дівчина - молода співачка.

Вона ствердила, що Темляк надсилав їй непристойні повідомлення та відверті фото, коли їй було лише 15 років.

Ці зізнання викликали хвилю бурхливих обговорень у соцмережах. Зрештою, YARMAK та Jerry Heil публічно відреагували на скандал та видалили кліп зі своєю участю з усіх майданчиків.