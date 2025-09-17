"Вимушений камінг-аут": Харчишин підтвердив, що був у стосунках з Яніною Соколовою

Харчишин підтвердив стосунки з Яніною Соколовою

Артист підкреслив, що його пост є вимушеним зізнанням.

За словами Харчишина, вони з Соколовою свідомо не афішували свої стосунки.

"Це вимушений камінг-аут... У кожного були власні справи, а особисте життя не потребувало медійності", - написав артист.

Він пояснив, що мовчання спричинило появу чуток, які почали заважати роботі:

"Уникали цієї теми, аби не підживлювати "жовті" заголовки. Але мовчанка породжує плітки, і зрештою це почало заважати професійній діяльності. Саме так сталося й нещодавно, коли сенс моєї розмови з інтерв'юеркою розчинився у заголовках. Тому роблю цю заяву задля уникнення маніпуляцій та запобіганню недостовірної інформації. Так, певний період свого життя я був у стосунках із Яніною Соколовою. Наразі ці стосунки завершені", - написав музикант.

Валерій Харчишин і Яніна Соколова (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Харчишин зазначив, що йому було непросто робити таке публічне зізнання. Водночас він додав, що залишав натяки у своїй творчості.

"Саме тому натякав про відвертість у своїх текстах, зокрема про пісню "Залишаю дім" гурту "Друга Ріка", який особисто вважаю фінальним акордом цієї історії", - підсумував фронтмен.

Нагадаємо, днями вийшло інтерв’ю з фронтменом гурту "Друга Ріка", де журналістка Аліна Доротюк підняла тему його особистого життя та стосунків із Яніною Соколовою.

Тоді Валерій Харчишин підкреслив, що зазвичай не виносить приватне на публіку, адже, за його словами, "усе найважливіше давно заховане у його піснях".

Коли ж інтерв’юерка прямо поцікавилася його романом із телеведучою, артист уникнув прямої відповіді, проте дав зрозуміти, що за цією історією криється більше, ніж він готовий був озвучити в той момент.