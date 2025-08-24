UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса

"Мрія здійснилася": Анна Трінчер купила собі BMW за понад 4 мільйони гривень (фото)

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Іванна Пашкевич

24-річна українська співачка Анна Трінчер здійснила свою давню мрію - самостійно придбала елітний автомобіль BMW.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Анна Трінчер купила BMW

Судячи з відео, зірка придбала BMW X6 (G06) в чорному кольорі. Це може бути комплектація xDrive40i або M60i, залежно від оснащення.

Вартість такого авто в Україні стартує приблизно від 4,2 млн грн (екв. близько 105 тисяч доларів), а в топовій комплектації може перевищувати 5 мільйонів гривень.

Анна Трінчер купила BMW (фото: bmw.ua)

Виконавиця зізналася, що це був подарунок собі до дня народження, який вона відсвяткувала 3 серпня, і підкреслила, наскільки важливо робити щось значуще для себе.

"Я памʼятаю, як мріяла про першу машину. Чекала, уявляла цей момент. І це справжнє диво - коли здійснюються твої мрії. Зараз, після довгого шляху трансформацій, переосмислень і відродження, я можу впевнено сказати: подарунки від інших ніколи не зрівняються з тим, що ти даруєш собі сам. Я купила машину. Саме ту, яку хотіла. Ця машина - моя нагорода за те, що колись я обрала свій шлях і не зійшла з нього, як би не було важко", - написала Трінчер.

Знаменитість також додала, що попереду в неї ще багато нових викликів та великих планів, тож на досягнутому зупинятися не збирається.

Нагадаємо, першим автомобілем виконавиці був Porsche Macan, який у 2023 році їй подарував тодішній чоловік Олександр Волошин.

Вартість авто становила понад 2,5 мільйона гривень (близько 70 тисяч доларів).

Анна Трінчер та Олександр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Тоді співачка перефарбувала Porsche в яскравий помаранчевий колір, підкресливши свій яскравий стиль.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Анна ТрінчерЗірки шоу-бізнесу