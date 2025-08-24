"Мечта сбылась": Анна Тринчер купила себе BMW за более чем 4 миллиона гривен (фото)

Анна Тринчер купила BMW

Судя по видео, звезда приобрела BMW X6 (G06) в черном цвете. Это может быть комплектация xDrive40i или M60i, в зависимости от оснащения.

Стоимость такого авто в Украине стартует примерно от 4,2 млн грн (экв. около 105 тысяч долларов), а в топовой комплектации может превышать 5 миллионов гривен.

Анна Тринчер купила BMW (фото: bmw.ua)

Исполнительница призналась, что это был подарок себе ко дню рождения, который она отпраздновала 3 августа, и подчеркнула, насколько важно делать что-то значимое для себя.

"Я помню, как мечтала о первой машине. Ждала, представляла этот момент. И это настоящее чудо - когда осуществляются твои мечты. Сейчас, после долгого пути трансформаций, переосмыслений и возрождения, я могу уверенно сказать: подарки от других никогда не сравнятся с тем, что ты даришь себе сам. Я купила машину. Именно ту, которую хотела. Эта машина - моя награда за то, что когда-то я выбрала свой путь и не сошла с него, как бы ни было трудно", - написала Тринчер.

Знаменитость также добавила, что впереди у нее еще много новых вызовов и больших планов, поэтому на достигнутом останавливаться не собирается.

Напомним, первым автомобилем исполнительницы был Porsche Macan, который в 2023 году ей подарил тогдашний муж Александр Волошин.

Стоимость авто составляла более 2,5 миллиона гривен (около 70 тысяч долларов).

Анна Тринчер и Александр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Тогда певица перекрасила Porsche в яркий оранжевый цвет, подчеркнув свой яркий стиль.