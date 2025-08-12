"Мурахи по шкірі". Вдова Поклада сказала, чому його поховали не на Байковому кладовищі

Після смерті Поклада багато хто з його шанувальників та колег був упевнений, що митця поховають на Байковому кладовищі - одному з найпочесніших у столиці.

Однак, як зізналася його вдова, він хотів спочити поруч із матір’ю на Берковецькому кладовищі в Києві.

"Так, це була його чітка воля. Дуже дивно, але він ніби відчував, що його час наближається. Десь за пів року до смерті сказав: "Це моє останнє літо, Світлано. Ти маєш бути готова", - розповіла Світлана про рішення родини поховати композитора на Берковецькому кладовищі.

Ігор Поклад (фото: facebook.com/svitlana.poklad.2025)

Мати Ігоря Дмитровича похована саме на Берковецькому. За життя він замовив для її могили пам’ятник із двох плит, одну з яких від початку призначив для себе.

"Він встановив дуже красивий пам’ятник - дві плити. І завжди казав: "Оця друга - для мене". Усі друзі, хто бував у нас останні місяці, чули від нього одне й те саме: "Мене - тільки до мами". Він повторював це неодноразово. Сотні разів", - пригадує його вдова.

Вона також поділилася і зворушливою деталлю - сном, який приснився їй уже після втрати чоловіка.

"Знаєте, є така притча: біля воріт раю померлих зустрічають їхні собаки. І мені приснився дуже гарний сон… Він ішов із собаками. Я не роздивилася, з якими саме, але точно побачила: він був надзвичайно щасливий. От зараз розповідаю - й мурахи по шкірі… Можливо, цим сном він хотів сказати мені, що ця притча - правда", - каже жінка.

Ігор Поклад (фото: facebook.com/svitlana.poklad.2025)

Світлана також зізналася, що втрату надзвичайно важко переживають їхні домашні улюбленці.

"Як наші собаки реагують на його відсутність? Дуже боляче. Особливо Буся - наша найстарша. Цілий тиждень вона не відходила від його дивана. Відмовлялася їсти. Я не знала, що робити - годувала її з рук. Вона тільки водичку пила сама. Поп’є - і знову або на диван, або на підлогу біля його ліжка. Це важко описати словами", - ділиться Поклад.

Що відомо про смерть Ігоря Поклада

Ігор Поклад помер 9 липня після тривалої боротьби з важкою недугою.

Останні хвилини він провів у лікарні, однак, як зізналася його дружина Світлана, основні проблеми зі здоров’ям розпочалися ще на початку повномасштабної війни.

Тоді родина перебувала у Ворзелі й деякий час провела в підвалі під час окупації, що, за словами вдови, серйозно підірвало сили композитора.

Світлана розповіла, що у 2023 році в Ігоря Дмитровича виявили онкологічне захворювання.

Він лікувався й часом почувався краще, але наприкінці липня у нього стався інсульт.

"Його доправили реанімобілем до "Феофанії". Нам створили чудові умови, все було на найвищому рівні. Але я подивилася на це все й сказала: "У нас є ідеальна медсестра, яка може виконувати всі необхідні маніпуляції вдома. Відпустіть нас, будь ласка, додому", - пригадала Світлана Поклад.

За її словами, у лікарні коханий провів лише два дні. Він пішов із життя на руках у дружини.