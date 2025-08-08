"Приїхали капелан та медсестра". Дружина Феліпенка розповіла, як дізналася про його загибель
Дружина українського військового та актора Юрія Феліпенка, ведуча проєкту "Ебаут" Катерина Мотрич, вперше поділилася болючими спогадами про день, коли дізналася про смерть чоловіка.
Як повідомляє РБК-Україна, про це вона розповіла в YouTube-проєкті "Рефлексія".
Як Катерина Мотрич дізналася про загибель чоловіка
У той день вона була на святкуванні дня народження і переписувалася з Юрієм. Він мав повертатися з позиції, яка "виявилася не дуже".
"Він написав: "Катрусь, за нами вже їдуть". Я відповіла: "Фух, набери, коли будете у безпечному місці". Перед сном запитала, як він, і заснула", - розповіла вона.
Проте вже зранку Катерина так і не отримала звістку від коханого. Вона почала хвилюватися, але намагалася не думати про найгірше. Написала його побратимам, проте й від них не отримала відповідь.
"Була на зйомці, намагалася завалити себе роботою. А потім зателефонували з ТЦК. Я вже зрозуміла, що вони не телефонують, аби сказати, що все добре", - пригадала вона.
Як дружина Феліпенка дізналася про його загибель (скриншот)
Після цього до Мотрич приїхали капелан та медсестра. Так і повідомили про трагедію.
"Дали мені папір, сказали, що Юра загинув, і посадили на лавочку. Так я дізналася… Після цього не дуже пам'ятаю два тижні. Ну, пам'ятаю, але дуже необ'ємно", - зізналася вона зі сльозами на очах.
Як Дружина Феліпенка переживає втрату
Вона не до кінця усвідомила загибель Юрія, ніби це якийсь жарт. Щоб не зійти з розуму, працює з терапевткою, психіатром, читає та намагається продовжувати жити так, як хотів би чоловік.
"Перші два тижні було найкраще - мені просто перманентно було погано. Я була в постійному важкому стані. Ми могли жартувати і якось підтримувати себе, але загалом це був поганий період", - пояснила вона.
"Зараз - це хвилі, які накривають абсолютно раптово. От я можу йти, все нормально, відволіклася, займаюся справами - і раптом зносить з ніг усвідомлення реальності. У цей момент стає дуже погано", - додала Катерина.
Що відомо про загибель Юрія Феліпенка
Про загибель актора повідомила його дружина Катерина 15 червня. Він служив у 429-му окремому полку безпілотних систем "Ахіллес".
Згодом у Києві попрощалися з Феліпенком. Церемонія відбувалася у театрі на Подолі, де працював воїн, та в Михайлівському Золотоверхому соборі.
Юрій Феліпенко (фото: instagram.com/y.felipenko)
