"Неправий": Вуді Аллен виправдався за участь у московському фестивалі та зробив заяву про Путіна

Американський кінорежисер Вуді Аллен прокоментував реакцію України на свою участь у Московському міжнародному тижні кіно.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю зірки для The Guardian.
Після того як Міністерство закордонних справ України різко засудило цей крок, назвавши його "ганьбою та образою" для українських митців, які загинули від рук російських окупантів, Аллен вирішив дати пояснення.
У своїй заяві режисер дав зрозуміти, що, попри засудження війни в Україні, не вважає правильним повністю розривати культурні зв’язки.
"Коли йдеться про конфлікт в Україні, я твердо вірю, що Володимир Путін повністю неправий. Війна, яку він розв’язав, є жахливою. Але, що б не робили політики, я не відчуваю, що припинення художніх діалогів будь-коли є добрим способом допомогти", - видав режисер.
Він також зазначив, що не має наміру знімати кіно в Росії, однак з теплотою відгукнувся про міста Москву та Санкт-Петербург.
Крім того, Аллен зізнався, що досі захоплюється російським кіно, зокрема стрічкою "Війна і мир" Сергія Бондарчука, яка у 1969 році здобула премію "Оскар".
Додамо, що репутація Вуді Аллена в США вже давно серйозно похитнулася.
Причиною стали численні сексуальні скандали - зокрема, звинувачення у домаганнях і стосунки з названою донькою, які призвели до його фактичної ізоляції в Голлівуді.
Однак нещодавно режисер знову опинився в центрі суспільного обурення - цього разу серед українців.
Аллен планував з’явитися на червоній доріжці кінофестивалю в Москві, попри повномасштабну війну, яку Росія веде проти України.
Втім, до столиці країни-агресора він так і не поїхав, але не відмовився від участі - приєднався до заходу онлайн і поспілкувався з російською аудиторією.
За це він потрапив до бази сайту "Миротворець".
На сайті "Миротворця" зазначається, що режисер "свідомо взяв участь у російському пропагандистському заході під час російсько-української війни та вбивств українських громадян", а також публічно підтримав російську агресію.
