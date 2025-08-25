Одіозний Вуді Аллен засвітився на кінофестивалі у Москві: МЗС України відреагувало

Вуді Аллен взяв участь у кінофестивалі у Москві

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, модерував дискусію давній прихильник режиму Путіна - Федір Бондарчук.

Самого Аллена організатори анонсували як головну почесну постать фестивалю.

Участь режисера в культурному заході, що проходить у країні-агресорі, одразу викликала хвилю засудження.

Окрім Вуді, серед учасників фестивалю також заявлений сербський режисер і музикант Емір Кустуріца, який відкрито виступає на боці Росії у її війні проти України.

Реакція МЗС України

На скандальне рішення Аллена відреагувало й Міністерство закордонних справ України.

"Це - ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії Росії проти України", - йдеться в заяві.

Скандали з Вуді Алленом

Вуді Аллен - американський кінорежисер, сценарист, актор-комік, продюсер та письменник, який здобув чотири "Оскари" і прославився завдяки своїм фільмам, оповіданням і театральним п'єсам.

Крім того, він знаний як джазовий музикант, що грає на кларнеті.

Упродовж останніх трьох десятиліть його ім’я фігурує в гучних сексуальних скандалах, через що в Голлівуді режисера фактично бойкотують.

Вуді Аллен (фото: Getty Images)

Серйозного удару по репутації Аллена завдали заяви його прийомної доньки Ділан Ферроу.

Вона звинуватила його в домаганнях, які, за її словами, відбулися в дитинстві.

Попри суспільний резонанс, суд так і не довів провину режисера. Сам Аллен пізніше заявляв, що "йому байдуже", що про це думає громадськість.

Крім того, у 2018 році американська модель Бабі Крістіна Енгельгардт розповіла, що мала інтимний зв’язок із Вуді Алленом, коли їй було лише 16 років, а йому - 41.