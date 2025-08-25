Одиозный Вуди Аллен засветился на кинофестивале в Москве: МИД Украины отреагировал

Вуди Аллен принял участие в кинофестивале в Москве

Согласно сообщениям российских СМИ, модерировал дискуссию давний сторонник режима Путина - Федор Бондарчук.

Самого Аллена организаторы анонсировали как главную почетную фигуру фестиваля.

Участие режиссера в культурном мероприятии, проходящем в стране-агрессоре, сразу вызвало волну осуждения.

Вуди Аллен появился онлайн на московском кинофестивале, восхваляя российское кино.



МИД Украины осудил его участие, назвав это позором, обеляющим военные преступления России.



https://t.co/xIj2saO1k5 pic.twitter.com/D3WmMbpyqO - UNITED24 Media (@United24media) 25 августа 2025 года

Кроме Вуди, среди участников фестиваля также заявлен сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, который открыто выступает на стороне России в ее войне против Украины.

Реакция МИД Украины

На скандальное решение Аллена отреагировало и Министерство иностранных дел Украины.

"Это - позор и оскорбление жертвы украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии России против Украины", - говорится в заявлении.

Скандалы с Вуди Алленом

Вуди Аллен - американский кинорежиссер, сценарист, актер-комик, продюсер и писатель, который получил четыре "Оскара" и прославился благодаря своим фильмам, рассказам и театральным пьесам.

Кроме того, он известен как джазовый музыкант, играющий на кларнете.

На протяжении последних трех десятилетий его имя фигурирует в громких сексуальных скандалах, из-за чего в Голливуде режиссера фактически бойкотируют.

Вуди Аллен (фото: Getty Images)

Серьезный удар по репутации Аллена нанесли заявления его приемной дочери Дилан Фэрроу.

Она обвинила его в домогательствах, которые, по ее словам, произошли в детстве.

Несмотря на общественный резонанс, суд так и не доказал вину режиссера. Сам Аллен позже заявлял, что "ему безразлично", что об этом думает общественность.

Кроме того, в 2018 году американская модель Баби Кристина Энгельгардт рассказала, что имела интимную связь с Вуди Алленом, когда ей было всего 16 лет, а ему - 41.