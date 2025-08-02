Олександр Усик показався в обіймах з молодшою донькою: зворушливі фото

Як Олександр Усик проводить час з молодшою донькою

Не секрет, що через підготовку до бою з Даніелем Дюбуа, якого боксер успішно переміг, він рідко проводив час з родиною. Тепер же може насолоджуватися вільними митями разом із близькими.

Подружжя раніше відпочивало в Іспанії, а зараз потішило шанувальників теплими сімейними кадрами з молодшою донькою.

У сториз Катерина показала, як Олександр гуляє з дитиною. На одному з фото він ніжно тримає донечку за руку та прогулюється вулицею у легкому літньому образі.

Усик гуляє з донькою (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

На другому кадрі він тримає доньку на руках, пригортає до себе і ніжно цілує в щічку. Дівчинка не приховує щастя і щиро посміхається в обіймах тата.

Боксер неодноразово розповідав, наскільки важливою для нього є сім'я. І на цих фото можна побачити, що він невимовно щасливий бути поруч з рідними.

Усик з молодшою донькою Марією (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Крім того, Катерина також опублікувала спільне фото з донечкою, на якому зачарувала неймовірно блакитними очима.

Катерина Усик з донькою (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Що відомо про родину боксера

Пара познайомилася в шкільні роки в Сімферополі, звідки вони родом. Олександр не приховував почуттів до Катерини та активно добивався її увагу - навіть присвячував вірші.

Їхні підліткові стосунки не були ідеальними: вони то сходилися, то розходилися. Проте з роками змогли подолати труднощі та стати родиною.

Катерина та Олександр одружилися у 2009 році, а згодом вперше стали батьками. У них четверо дітей - два сини Кирило та Михайло та доньки Єлизавета і Марія.