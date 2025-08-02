Александр Усик показался в объятиях с младшей дочкой: трогательные фото

Екатерина Усик растрогала сеть серией редких трогательных фото мужа с младшей дочкой Марией.
Как сообщает РБК-Украина, соответствующие кадры она опубликовала в Instagram.
Не секрет, что из-за подготовки к бою с Даниэлем Дюбуа, которого боксер успешно победил, он редко проводил время с семьей. Теперь же может наслаждаться свободными мгновениями вместе с близкими.
Супруги ранее отдыхали в Испании, а сейчас порадовали поклонников теплыми семейными кадрами с младшей дочкой.
В сториз Екатерина показала, как Александр гуляет с ребенком. На одном из фото он нежно держит дочь за руку и прогуливается по улице в легком летнем образе.
На втором кадре он держит дочь на руках, прижимает к себе и нежно целует в щечку. Девочка не скрывает счастья и искренне улыбается в объятиях папы.
Боксер неоднократно рассказывал, насколько важной для него является семья. И на этих фото можно увидеть, что он несказанно счастлив быть рядом с родными.
Кроме того, Екатерина также опубликовала совместное фото с доченькой, на котором очаровала невероятно голубыми глазами.
Пара познакомилась в школьные годы в Симферополе, откуда они родом. Александр не скрывал чувств к Екатерине и активно добивался ее внимания - даже посвящал стихи.
Их подростковые отношения не были идеальными: они то сходились, то расходились. Однако с годами смогли преодолеть трудности и стать семьей.
Екатерина и Александр поженились в 2009 году, а затем впервые стали родителями. У них четверо детей - два сына Кирилл и Михаил и дочери Елизавета и Мария.
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