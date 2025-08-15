Оля Полякова емоційно відповіла, чи хоче вона онуків

Полякова чесно відповіла на запитання про онуків

Як відомо, старша дочка Полякової, 20-річна Маша Полякова, близько місяця тому вийшла заміж. У зв'язку з цим у мережі періодично з'являються чутки, що вона вагітна, хоча дівчина постійно заперечує це.

На запитання журналіста, чи готова Оля Полякова ставати бабусею, вона відповіла у властивій їй манері.

"Що? Ну ні, звичайно. Може, я ще хочу народити? Ні-ні-ні-ні", - зазначила співачка.

Що відомо про старшу доньку Полякової

У співачки двоє дітей: 20-річна Маша і 13-річна Аліса.

На початку липня 2025 року старша донька Полякової приголомшила всіх новиною, що їй освідчився іноземець.

Примітно, що до цього Маша Полякова зустрічалася з хлопцем на ім'я Микита і навіть жила з ним в Україні. Наприкінці 2024 року в інтерв'ю Славі Дьоміну вона розповідала, що він зробив їй пропозицію. Але тоді дівчина йому відмовила, бо не була готова до шлюбу.

Через те що дівчина продовжила навчання в музичному коледжі Берклі, вони вирішили розлучитися.

А вже через кілька місяців у неї почалися стосунки з Еденом Пассареллі, який також навчається в Берклі.

Хлопцеві близько 20 років, він займається музикою і грає в групі. У його сім'ї є бізнес, крім того, він здобуває освіту і займається власними проєктами.

Маша Полякова зі своїм чоловіком (скриншот відео)

Молоді люди розписалися вже в середині липня. Пара не стала влаштовувати пишну урочистість, більш того родичів Маші на весіллі не було.

Через це в мережі одразу ж запідозрили, що донька Полякової в цікавому стані. Однак Маша неодноразово заперечувала це і говорила, що поки не готова до дітей.

Закохані планують зіграти пишне весілля в червні 2026 року в Європі з усіма родичами.