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Мода та краса

Оля Полякова показала маму-красуню на рідкісних фото

Полякова з мамою (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Катерина Собкова

Українська співачка Оля Полякова поділилася з шанувальниками зворушливим привітанням до дня народження своєї мами, яке вона супроводила рідкісними архівними та новими фотографіями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram знаменитості.

Оля Полякова привітала маму

"Сьогодні твій день, але насправді щодня, дивлячись на тебе, я надихаюся. Надихаюся твоєю силою, енергією, світлом у погляді, здатністю радіти життю, посміхатися і бути щасливим. І саме цим ти робиш щасливими навколо всіх", - зазначила вона.

Зірка емоційно висловила любов і вдячність найріднішій людині у своєму житті.

Оля Полякова показала маму-красуню (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Твій вік не вимірюється цифрами - він вимірюється енергією, любов'ю, щедрістю душі. Я захоплююся тобою", - написала Полякова у своєму повідомленні.

Артистка зазначила, що саме завдяки матері отримала найкращі гени, які передала і своїм донькам.

У публікації вона показала як нові, так і старі фото з мамою, а також доньками Машею та Алісою.

Полякова показала свою маму (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Як відреагували в мережі

Фоловери Полякової тут же засипали її маму компліментами:

  • "Мама неймовірної краси жінка, многая літа"
  • "Які красиві дівчата. Мама виглядає як сестра"
  • "Нічого собі мама. Всім би мамам так виглядати"
  • "Я подумала, що з подружкою"
  • "Вітаю красуню"
  • "Оля, ваша мама прекрасна жінка!"
  • "Неймовірна".

Який вигляд має мама Олі Полякової (фото: instagram.com/polyakovamusic)

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