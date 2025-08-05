Оля Полякова показала маму-красуню на рідкісних фото

Українська співачка Оля Полякова поділилася з шанувальниками зворушливим привітанням до дня народження своєї мами, яке вона супроводила рідкісними архівними та новими фотографіями.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію в Instagram знаменитості.
"Сьогодні твій день, але насправді щодня, дивлячись на тебе, я надихаюся. Надихаюся твоєю силою, енергією, світлом у погляді, здатністю радіти життю, посміхатися і бути щасливим. І саме цим ти робиш щасливими навколо всіх", - зазначила вона.
Зірка емоційно висловила любов і вдячність найріднішій людині у своєму житті.
"Твій вік не вимірюється цифрами - він вимірюється енергією, любов'ю, щедрістю душі. Я захоплююся тобою", - написала Полякова у своєму повідомленні.
Артистка зазначила, що саме завдяки матері отримала найкращі гени, які передала і своїм донькам.
У публікації вона показала як нові, так і старі фото з мамою, а також доньками Машею та Алісою.
Фоловери Полякової тут же засипали її маму компліментами:
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