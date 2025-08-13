"Опора зникла": дружина Темляка зробила нову емоційну заяву після скандалу

Дружина Темляка зробила нову заяву

Анастасія подякувала всім, хто не залишив її наодинці у складний момент.

"Для мене це стало милицями, коли опора зникла", - написала вона.

Водночас жінка наголосила, що в її власному шлюбі ніколи не було проявів насильства - ні фізичного, ні емоційного.

"Чи жахливо аб'юзити в стосунках? Так. І жінки, і чоловіки потерпають від цього. В моїх стосунках, на щастя, жодного фізичного чи емоційного аб'юзу не було. Чи жахливо дізнаватись неприємну правду про людину, з якою планував майбутнє? Так", - поділилася акторка.

Анастасія Нестеренко зробила заяву після скандалу (фото: instagram.com/kostiatemliak)

Це не перший її публічний коментар. Раніше Анастасія визнавала, що спершу захищала Темляка, оскільки він був для неї близькою людиною.

Втім, вона підкреслила, що не має наміру виправдовувати насильство. Деякі факти з минулого чоловіка стали для неї несподіванкою.

Акторка заявила, що дізналася про низку подробиць лише після заяв колишньої дівчини Костянтина.

"Це було шоком. Але я не можу відповідати за вчинки іншої людини", - підкреслювала вона.

Анастасія Нестеренко з Костянтином Темляком (фото: instagram.com/kostiatemliak)

Нагадаємо, нещодавно фотографиня Анастасія Соловйова, яка раніше перебувала у стосунках із Костянтином Темляком, виступила з серйозними звинуваченнями на його адресу.

Вона заявила, що актор вдавався до психологічного та фізичного тиску, назвавши його аб’юзером, а також оприлюднила докази того, що Темляк мав неналежне листування з неповнолітніми.

У відповідь на ці закиди Темляк не став заперечувати все одразу й визнав, що у минулому вдавався до сили у стосунках.

Водночас він запевнив, що з часом переосмислив свою поведінку та зараз вже не чинить подібного.