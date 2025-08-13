"Опора зникла": дружина Темляка зробила нову емоційну заяву після скандалу

Днями українського актора Костянтина Темляка звинуватили у домашньому насильстві та розбещенні неповнолітніх. На тлі резонансного скандалу його дружина, акторка Анастасія Нестеренко, опублікувала емоційне звернення у соцмережах.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram артистки.
Анастасія подякувала всім, хто не залишив її наодинці у складний момент.
"Для мене це стало милицями, коли опора зникла", - написала вона.
Водночас жінка наголосила, що в її власному шлюбі ніколи не було проявів насильства - ні фізичного, ні емоційного.
"Чи жахливо аб'юзити в стосунках? Так. І жінки, і чоловіки потерпають від цього. В моїх стосунках, на щастя, жодного фізичного чи емоційного аб'юзу не було. Чи жахливо дізнаватись неприємну правду про людину, з якою планував майбутнє? Так", - поділилася акторка.
Це не перший її публічний коментар. Раніше Анастасія визнавала, що спершу захищала Темляка, оскільки він був для неї близькою людиною.
Втім, вона підкреслила, що не має наміру виправдовувати насильство. Деякі факти з минулого чоловіка стали для неї несподіванкою.
Акторка заявила, що дізналася про низку подробиць лише після заяв колишньої дівчини Костянтина.
"Це було шоком. Але я не можу відповідати за вчинки іншої людини", - підкреслювала вона.
Нагадаємо, нещодавно фотографиня Анастасія Соловйова, яка раніше перебувала у стосунках із Костянтином Темляком, виступила з серйозними звинуваченнями на його адресу.
Вона заявила, що актор вдавався до психологічного та фізичного тиску, назвавши його аб’юзером, а також оприлюднила докази того, що Темляк мав неналежне листування з неповнолітніми.
У відповідь на ці закиди Темляк не став заперечувати все одразу й визнав, що у минулому вдавався до сили у стосунках.
Водночас він запевнив, що з часом переосмислив свою поведінку та зараз вже не чинить подібного.
