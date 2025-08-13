"Опора исчезла": жена Темляка сделала новое эмоциональное заявление после скандала

Жена Темляка сделала новое заявление

Анастасия поблагодарила всех, кто не оставил ее наедине в сложный момент.

"Для меня это стало костылями, когда опора исчезла", - написала она.

В то же время женщина подчеркнула, что в ее собственном браке никогда не было проявлений насилия - ни физического, ни эмоционального.

"Ужасно ли абьюзить в отношениях? Да. И женщины, и мужчины страдают от этого. В моих отношениях, к счастью, ни одного физического или эмоционального абьюза не было. Ужасно ли узнавать неприятную правду о человеке, с которым планировал будущее? Да", - поделилась актриса.

Анастасия Нестеренко сделала заявление после скандала (фото: instagram.com/kostiatemliak)

Это не первый ее публичный комментарий. Ранее Анастасия признавала, что сперва защищала Темляка, поскольку он был для нее близким человеком.

Впрочем, она подчеркнула, что не намерена оправдывать насилие. Некоторые факты из прошлого мужа стали для нее неожиданностью.

Актриса заявила, что узнала о ряде подробностей лишь после заявлений бывшей девушки Константина.

"Это было шоком. Но я не могу отвечать за поступки другого человека", - подчеркивала она.

Анастасия Нестеренко с Константином Темляком (фото: instagram.com/kostiatemliak)

Напомним, недавно фотограф Анастасия Соловьева, которая ранее состояла в отношениях с Константином Темляком, выступила с серьезными обвинениями в его адрес.

Она заявила, что актер прибегал к психологическому и физическому давлению, назвав его абьюзером, а также обнародовала доказательства того, что Темляк имел неподобающую переписку с несовершеннолетними.

В ответ на эти упреки Темляк не стал отрицать все сразу и признал, что в прошлом прибегал к силе в отношениях.

В то же время он заверил, что со временем переосмыслил свое поведение и сейчас уже не делает подобного.