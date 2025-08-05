Памела Андерсон вперше прокоментувала скандал навколо шоу Меган Маркл

Що відомо про скандал навколо шоу Меган Маркл

У жовтні 2024 року Amazon Prime презентували трейлер шоу "Pamela's Cooking with Love", у якому акторка готує страви й запрошує друзів на фермерські пікніки.

Памела Андерсон у своєму шоу (скриншот)

За три місяці на Netflix вийшов трейлер проєкту "With Love, Meghan" з дуже схожою естетикою: від кадрів зі збором овочів до домашніх посиденьок.

У мережі користувачі одразу почали порівнювати програми, зокрема їхні назви, концепції, мову та загальну естетику.

Багато хто став звинувачувати герцогиню в плагіаті. Проте сама Памела жодним чином ці закиди не коментувала до цього часу.

Дружина принца Гаррі у своєму шоу (скриншот)

Як Андерсон відповіла на чутки про плагіат

Вона спростувала усі звинувачення, коли ведучий Енді Коен спитав, на скільки з 10 балів шоу Маркл копіює її ідею.

"Один. Я насправді не дивилася, але ж я і не вигадала кулінарні шоу", - зазначила вона.

Памела наголосила, що Меган просто робить своє. Таким чином вона показала, що не відчуває жодної ворожнечі чи конкуренції.

Представники Маркл своєю чергою поки не реагували на порівняння.



Скільки сезонів у шоу Меган Маркл

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що кулінарне шоу "З любов'ю, Меган" більше не виходитиме на Netflix. За даними ЗМІ, в липні 2025 року стримінговий сервіс скасував контракт із принцом Гаррі та його дружиною на суму 100 мільйонів фунтів.

Водночас Netflix підтвердив, що зйомки другого сезону були завершені ще 7 березня 2025 року. Його покажуть восени, а після цього продовження, ймовірно, вже не буде.