Памела Андерсон впервые прокомментировала скандал вокруг шоу Меган Маркл

Памела Андерсон впервые прокомментировала слухи, будто кулинарное шоу Меган Маркл копирует ее замысел. Звезда нового фильма "Голый пистолет" расставила точки над і в вопросе, который долгое время беспокоил фанов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Памела рассказала в эфире программы Watch What Happens Live.
В октябре 2024 года Amazon Prime представили трейлер шоу "Pamela's Cooking with Love", в котором актриса готовит блюда и приглашает друзей на фермерские пикники.
Спустя три месяца на Netflix вышел трейлер проекта "With Love, Meghan" с очень похожей эстетикой: от кадров со сбором овощей до домашних посиделок.
В сети пользователи сразу начали сравнивать программы, в частности их названия, концепции, язык и общую эстетику.
Многие стали обвинять герцогиню в плагиате. Однако сама Памела никак эти упреки не комментировала до сих пор.
Она опровергла все обвинения, когда ведущий Энди Коэн спросил, на сколько из 10 баллов шоу Маркл копирует ее идею.
"Один. Я на самом деле не смотрела, но я и не придумала кулинарные шоу", - отметила она.
Памела подчеркнула, что Меган просто делает свое. Таким образом она показала, что не чувствует никакой вражды или конкуренции.
Представители Маркл в свою очередь пока не реагировали на сравнение.
Напомним, недавно стало известно, что кулинарное шоу "С любовью, Меган" больше не будет выходить на Netflix. По данным СМИ, в июле 2025 года стриминговый сервис отменил контракт с принцем Гарри и его женой на сумму 100 миллионов фунтов.
В то же время Netflix подтвердил, что съемки второго сезона были завершены еще 7 марта 2025 года. Его покажут осенью, а после этого продолжения, вероятно, уже не будет.
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