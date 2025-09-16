ua en ru
"Переробити їх неможливо": Іво Бобул висловився про російськомовні хіти Сердючки

Вівторок 16 вересня 2025 20:46
"Переробити їх неможливо": Іво Бобул висловився про російськомовні хіти Сердючки Іво Бобул і Вєрка Сердючка (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Іво Бобул оцінив, чи доречно сьогодні звучати російським пісням на українській сцені. Він заявив, що винятком у цій темі може бути лише Вєрка Сєрдючка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артиста Суспільному.

Так, Бобул став на захист Вєрки Сєрдючки, заговоривши про непросте питання російськомовного репертуару під час війни.

Артист визнав: Сердючка - особливий випадок, адже її популярність будувалася саме на піснях 1990-2000-х років, більшість із яких створені російською.

"Мене бентежить одна людина. Я люблю цю людину за її творчий шлях, бо вона сама себе зробила. Це Вєрка Сєрдючка. Я розумію, що в неї є багато репертуару, який звучатиме тільки російською. Переробити це неможливо. Може спробувати, але не буде такого колориту", - зазначив виконавець.

&quot;Переробити їх неможливо&quot;: Іво Бобул висловився про російськомовні хіти СердючкиВєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

За його словами, Андрію Данилку зараз складно втримати баланс між очікуваннями фанатів і вимогами часу.

Адже шоу Сєрдючки завжди будувалося як театралізоване дійство, де мова була лише одним з елементів.

Перехід на україномовний матеріал означатиме кардинальне переосмислення образу.

"Йому тяжко зараз… Але він мудрий хлопець, думаю, що знайде, і в нього все вийде", - додав співак.

Разом із тим Бобул підкреслив: усі інші українські виконавці мають відмовитися від російських пісень, адже сьогодні найважливіше - підтримати українську культуру.

У традиційних жанрах зробити це значно легше, ніж у випадку Сердючки.

Скандали з піснями Вєрки Сєрдючки

У червні 2025 року Андрій Данилко, виступаючи в образі Вєрки Сєрдючки на концерті в столичному клубі "Осокор", виконав низку старих хітів російською мовою.

Відео з шоу миттєво розлетілися мережею, але реакція публіки виявилася неоднозначною.

Багато українців обурило те, що в час війни артист продовжує співати російською - ще й на великій сцені в Києві.

Після цього журналіст "Суспільного" Віктор Дяченко звернувся до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

Той нагадав, що ще з 2023 року у столиці офіційно заборонено публічне виконання музики російською.

Посадовець ініціював перевірку організаторів концерту та звернувся до Нацполіції з вимогою дати правову оцінку інциденту.

&quot;Переробити їх неможливо&quot;: Іво Бобул висловився про російськомовні хіти СердючкиВєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Крім того, виступ Данилка отримав хвилю критики від низки відомих осіб: своє невдоволення висловили ведуча Тала Калатай, музичний критик Роман Бутурлакін і журналістка Аліна Доротюк.

Співачка Оля Цибульська навіть запропонувала допомогти перекласти пісні Сєрдючки українською.

У поліції підтвердили, що розпочали перевірку події.

Команда Данилка у відповідь заявила, що артист має право виконувати репертуар мовою, якою він був створений.

А сама Вєрка Сєрдючка на наступному концерті різко звернулася до своїх критиків, використавши нецензурну лексику.

