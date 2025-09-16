"Переделать их невозможно": Иво Бобул высказался о русскоязычных хитах Сердючки

Украинский певец Иво Бобул оценил, уместно ли сегодня звучать российским песням на украинской сцене. Он заявил, что исключением в этой теме может быть только Верка Сердючка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артиста Суспільному.

Так, Бобул встал на защиту Верки Сердючки, заговорив о непростом вопросе русскоязычного репертуара во время войны.

Артист признал: Сердючка - особый случай, ведь ее популярность строилась именно на песнях 1990-2000-х годов, большинство из которых созданы на русском.

"Меня смущает один человек. Я люблю этого человека за его творческий путь, потому что он сам себя сделал. Это Верка Сердючка. Я понимаю, что у нее есть много репертуара, который будет звучать только на русском. Переделать это невозможно. Может попробовать, но не будет такого колорита", - отметил исполнитель.

Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

По его словам, Андрею Данилко сейчас сложно удержать баланс между ожиданиями фанатов и требованиями времени.

Ведь шоу Сердючки всегда строилось как театрализованное действо, где язык был лишь одним из элементов.

Переход на украиноязычный материал будет означать кардинальное переосмысление образа.

"Ему тяжело сейчас... Но он мудрый парень, думаю, что найдет, и у него все получится", - добавил певец.

Вместе с тем Бобул подчеркнул: все другие украинские исполнители должны отказаться от российских песен, ведь сегодня самое важное - поддержать украинскую культуру.

В традиционных жанрах сделать это значительно легче, чем в случае Сердючки.

Скандалы с песнями Верки Сердючки

В июне 2025 года Андрей Данилко, выступая в образе Верки Сердючки на концерте в столичном клубе "Осокор", исполнил ряд старых хитов на русском языке.

Видео с шоу мгновенно разлетелись по сети, но реакция публики оказалась неоднозначной.

Многих украинцев возмутило то, что во время войны артист продолжает петь на русском - еще и на большой сцене в Киеве.

После этого журналист "Суспільного" Виктор Дяченко обратился к Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю.

Тот напомнил, что еще с 2023 года в столице официально запрещено публичное исполнение музыки на русском.

Чиновник инициировал проверку организаторов концерта и обратился в Нацполицию с требованием дать правовую оценку инциденту.

Кроме того, выступление Данилко получило волну критики от ряда известных лиц: свое недовольство высказали ведущая Тала Калатай, музыкальный критик Роман Бутурлакин и журналистка Алина Доротюк.

Певица Оля Цибульская даже предложила помочь перевести песни Сердючки на украинский.

В полиции подтвердили, что начали проверку происшествия.

Команда Данилко в ответ заявила, что артист имеет право исполнять репертуар на языке, на котором он был создан.

А сама Верка Сердючка на следующем концерте резко обратилась к своим критикам, использовав нецензурную лексику.