На показі фільму "Антарктида" Антон Птушкін зробив заяву про своє минуле (відео)

Що сказав Антон Птушкін про своє минуле

Один із глядачів в залі запитав, чому у фільмі він не вимовляє фразу "Привіт, касатіки", якою колись часто звертався до своїх прихильників. Антон пояснив, що вона залишилася в минулому, як і багато чого іншого.

"Ця фраза залишилася в минулому, як і багато чого. Цієї частини мене, напевно, вже немає. Але це нормальна історія", - зазначив він.

Вочевидь, цим він натякнув на своє бажання рухатися далі та залишити позаду епоху роботи на російську авдиторію.

Що відомо про фільм "Антарктида"

Документальний фільм вийшов у прокат 4 вересня 2025 року та вже зібрав рекордні 205 617 глядачів у кінотеатрах за два тижні.

Стрічка показує життя та роботу учасників 30-ї Української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський".

Антон особисто фільмував усі етапи подорожі: від рейсу на українському криголамі "Ноосфера" до побуту полярників та їхнього щоденного життя на станції.

У фільмі глядачі можуть побачити неймовірні краєвиди континенту, пінгвінів та пізнати важливість кліматичних спостережень.

За попередніми підрахунками, бокс-офіс стрічки може становити близько 30 мільйонів гривень.



Хто такий Антон Птушкін

YouTube-блогер та мандрівник народився 22 травня 1984 у Луганську. У 2012-му перебрався до столиці, де почав працювати на радіо.

Широку популярність здобув як ведучий програми "Орел і решка", у якій співпрацював з росіянкою Анастасією Івлєєвою.

Після 2018 року зосередився на власному YouTube-каналі про подорожі, вражаючи публіку роликами про мандрівки. Свої блоги раніше вів російською мовою.

У 2020-му отримав звання заслужений журналіст України, проте зізнався, що не вважає нагороду для себе доречною.

Антон про політику не говорив, але після вторгнення Росії у 2022 році висловив чітку позицію. Він засудив дії Кремля та закликав росіян протестувати. За це йому заборони в'їзд до РФ.

Відтоді активно допомагає країні, висвітлюючи вплив російської агресії на життя людей. Зокрема минулого року випустив стрічку "Ми, наші улюбленці та війна" про стосунки людей та їхніх тварин.