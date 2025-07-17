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"Підпільний стендап" і компанія Вакарчука отримали статус критично важливих: хто ще у списку

"Підпільний стендап" отримав статус критично важливого підприємства (фото: facebook.com/undergroundstandupkyiv)
Автор: Катерина Собкова

Міністерство культури та стратегічних комунікацій визнало проєкт "Підпільний стендап", компанію Святослава Вакарчука "Суперсиметрія", а також інші культурні організації та медіа критично важливими.

Які ще компанії потрапили до цього списку, розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Згідно з наказами, виданими в період із 9 травня до 16 липня, статусу критично важливих набули компанія ТОВ "Суперсиметрія" (володіє правами на твори гурту "Океан Ельзи", заснована Святославом Вакарчуком) і ТОВ "Підпільний стендап" (український стендап-проєкт), заснований коміком Святославом Загайкевичем.

Ці організації визнані такими, що відповідають критеріям підприємств, які мають важливе значення для функціонування економіки, життєдіяльності населення та потреб оборони в особливий період.

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Статус критично важливих також надано таким компаніям:

  • ТОВ "Українська радіо група"
  • ДП "Національний центр Олександра Довженка"
  • Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків
  • ТОВ "ВІЖН 4" (канал "Бігуді")
  • ТОВ "ВІЖН 1+1" (канал "1+1 Україна")
  • ТОВ "Буковинська хвиля" (радіостанція "Буковинська хвиля")
  • АТ "Харківська книжкова фабрика "Глобус"
  • ТОВ "Медіацентр "Вести"
  • ТОВ "Видавничий центр "Академія" (видавництво "Академія")
  • ТОВ "Фірма "Антологія" (видавництво "Антологія")
  • ТОВ "Діджіван" (УНІАН ТБ)
  • ТОВ "Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна"
  • ТОВ "Консалтингова фірма "Веданта-експерт"
  • ТОВ "Нью фрідом"
  • ТОВ "Поларт"
  • ТОВ "Новий горизонт"
  • ТОВ "НФ"
  • ТОВ "ПКА Груп"
  • ТОВ "Діджиталс солюшнс"
  • ТОВ "СЕС Сіріус Україна".

Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року уряд оприлюднив постанову №1332, яка передбачає оновлений порядок бронювання від мобілізації через державний портал "Дія".

7 лютого цього року Міністерство культури затвердило нові критерії для визначення підприємств, установ та організацій, що мають стратегічне значення для національної економіки у сферах культури та інформації.

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