"Підпільний стендап" і компанія Вакарчука отримали статус критично важливих: хто ще у списку

Згідно з наказами, виданими в період із 9 травня до 16 липня, статусу критично важливих набули компанія ТОВ "Суперсиметрія" (володіє правами на твори гурту "Океан Ельзи", заснована Святославом Вакарчуком) і ТОВ "Підпільний стендап" (український стендап-проєкт), заснований коміком Святославом Загайкевичем.

Ці організації визнані такими, що відповідають критеріям підприємств, які мають важливе значення для функціонування економіки, життєдіяльності населення та потреб оборони в особливий період.

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Статус критично важливих також надано таким компаніям:

ТОВ "Українська радіо група"

ДП "Національний центр Олександра Довженка"

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків

ТОВ "ВІЖН 4" (канал "Бігуді")

ТОВ "ВІЖН 1+1" (канал "1+1 Україна")

ТОВ "Буковинська хвиля" (радіостанція "Буковинська хвиля")

АТ "Харківська книжкова фабрика "Глобус"

ТОВ "Медіацентр "Вести"

ТОВ "Видавничий центр "Академія" (видавництво "Академія")

ТОВ "Фірма "Антологія" (видавництво "Антологія")

ТОВ "Діджіван" (УНІАН ТБ)

ТОВ "Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна"

ТОВ "Консалтингова фірма "Веданта-експерт"

ТОВ "Нью фрідом"

ТОВ "Поларт"

ТОВ "Новий горизонт"

ТОВ "НФ"

ТОВ "ПКА Груп"

ТОВ "Діджиталс солюшнс"

ТОВ "СЕС Сіріус Україна".

Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року уряд оприлюднив постанову №1332, яка передбачає оновлений порядок бронювання від мобілізації через державний портал "Дія".

7 лютого цього року Міністерство культури затвердило нові критерії для визначення підприємств, установ та організацій, що мають стратегічне значення для національної економіки у сферах культури та інформації.