"Підпільний стендап" і компанія Вакарчука отримали статус критично важливих: хто ще у списку

Міністерство культури та стратегічних комунікацій визнало проєкт "Підпільний стендап", компанію Святослава Вакарчука "Суперсиметрія", а також інші культурні організації та медіа критично важливими.
Які ще компанії потрапили до цього списку, розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.
Згідно з наказами, виданими в період із 9 травня до 16 липня, статусу критично важливих набули компанія ТОВ "Суперсиметрія" (володіє правами на твори гурту "Океан Ельзи", заснована Святославом Вакарчуком) і ТОВ "Підпільний стендап" (український стендап-проєкт), заснований коміком Святославом Загайкевичем.
Ці організації визнані такими, що відповідають критеріям підприємств, які мають важливе значення для функціонування економіки, життєдіяльності населення та потреб оборони в особливий період.
Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Статус критично важливих також надано таким компаніям:
Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року уряд оприлюднив постанову №1332, яка передбачає оновлений порядок бронювання від мобілізації через державний портал "Дія".
7 лютого цього року Міністерство культури затвердило нові критерії для визначення підприємств, установ та організацій, що мають стратегічне значення для національної економіки у сферах культури та інформації.
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