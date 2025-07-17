"Подпольный стендап" и компания Вакарчука получили статус критически важных: кто еще в списке

Согласно приказам, выданным в период с 9 мая по 16 июля, статус критически важных получили компания ООО "Суперсимметрия" (владеющая правами на произведения группы "Океан Эльзы", основанная Святославом Вакарчуком) и ООО "Подпольный стендап" (украинский стендап-проект), основанный комиком Святославом Загайкевичем.

Эти организации признаны отвечающими критериям предприятий, которые имеют важное значение для функционирования экономики, жизнедеятельности населения и потребностей обороны в особый период.

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Статус критически важных также предоставлен таким компаниям:

ООО "Украинская радио группа"

ГП "Национальный центр Александра Довженко"

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко

ООО "ВИЖН 4" (канал "Бигуди")

ООО "ВИЖН 1+1" (канал "1+1 Украина")

ООО "Буковинская волна" (радиостанция "Буковинская волна")

АО "Харьковская книжная фабрика "Глобус"

ООО "Медиацентр "Вести"

ООО "Издательский центр "Академия" (издательство "Академия")

ООО "Фирма "Антология" (издательство "Антология")

ООО "Дидживан" (УНИАН ТВ)

ООО "Информационное агентство "Интерфакс-Украина"

ООО "Консалтинговая фирма "Веданта-эксперт"

ООО "Нью фридом"

ООО "Поларт"

ООО "Новый горизонт"

ООО "НФ"

ООО "ПКА Групп"

ООО "Диджиталс солюшнс"

ООО "СЭС Сириус Украина".

Напомним, в конце ноября 2024 года правительство обнародовало постановление №1332, которое предусматривает обновленный порядок бронирования от мобилизации через государственный портал "Дія".

7 февраля этого года Министерство культуры утвердило новые критерии для определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для национальной экономики в сферах культуры и информации.