"Подпольный стендап" и компания Вакарчука получили статус критически важных: кто еще в списке

Министерство культуры и стратегических коммуникаций признало проект "Подпольный стендап", компанию Святослава Вакарчука "Суперсимметрия", а также другие культурные организации и медиа критически важными.
Какие еще компании попали в этот список, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Согласно приказам, выданным в период с 9 мая по 16 июля, статус критически важных получили компания ООО "Суперсимметрия" (владеющая правами на произведения группы "Океан Эльзы", основанная Святославом Вакарчуком) и ООО "Подпольный стендап" (украинский стендап-проект), основанный комиком Святославом Загайкевичем.
Эти организации признаны отвечающими критериям предприятий, которые имеют важное значение для функционирования экономики, жизнедеятельности населения и потребностей обороны в особый период.
Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Статус критически важных также предоставлен таким компаниям:
Напомним, в конце ноября 2024 года правительство обнародовало постановление №1332, которое предусматривает обновленный порядок бронирования от мобилизации через государственный портал "Дія".
7 февраля этого года Министерство культуры утвердило новые критерии для определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для национальной экономики в сферах культуры и информации.
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