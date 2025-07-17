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"Подпольный стендап" и компания Вакарчука получили статус критически важных: кто еще в списке

"Подпольный стендап" получил статус критически важного предприятия (фото: facebook.com/undergroundstandupkyiv)
Автор: Катерина Собкова

Министерство культуры и стратегических коммуникаций признало проект "Подпольный стендап", компанию Святослава Вакарчука "Суперсимметрия", а также другие культурные организации и медиа критически важными.

Какие еще компании попали в этот список, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Согласно приказам, выданным в период с 9 мая по 16 июля, статус критически важных получили компания ООО "Суперсимметрия" (владеющая правами на произведения группы "Океан Эльзы", основанная Святославом Вакарчуком) и ООО "Подпольный стендап" (украинский стендап-проект), основанный комиком Святославом Загайкевичем.

Эти организации признаны отвечающими критериям предприятий, которые имеют важное значение для функционирования экономики, жизнедеятельности населения и потребностей обороны в особый период.

Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Статус критически важных также предоставлен таким компаниям:

  • ООО "Украинская радио группа"
  • ГП "Национальный центр Александра Довженко"
  • Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко
  • ООО "ВИЖН 4" (канал "Бигуди")
  • ООО "ВИЖН 1+1" (канал "1+1 Украина")
  • ООО "Буковинская волна" (радиостанция "Буковинская волна")
  • АО "Харьковская книжная фабрика "Глобус"
  • ООО "Медиацентр "Вести"
  • ООО "Издательский центр "Академия" (издательство "Академия")
  • ООО "Фирма "Антология" (издательство "Антология")
  • ООО "Дидживан" (УНИАН ТВ)
  • ООО "Информационное агентство "Интерфакс-Украина"
  • ООО "Консалтинговая фирма "Веданта-эксперт"
  • ООО "Нью фридом"
  • ООО "Поларт"
  • ООО "Новый горизонт"
  • ООО "НФ"
  • ООО "ПКА Групп"
  • ООО "Диджиталс солюшнс"
  • ООО "СЭС Сириус Украина".

Напомним, в конце ноября 2024 года правительство обнародовало постановление №1332, которое предусматривает обновленный порядок бронирования от мобилизации через государственный портал "Дія".

7 февраля этого года Министерство культуры утвердило новые критерии для определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для национальной экономики в сферах культуры и информации.

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